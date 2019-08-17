"Худеют все!": эксперт назвала опасные ошибки при похудении

17 августа 2019, 01:49

В лучшем случае килограммы просто вернутся, в худшем - появятся проблемы со здоровьем.

похудение
Похудение может быть опасным / Instagram katya_medushkina

Как похудеть – этим вопросом в течение года задается огромное количество людей. Причем хотят похудеть то к лету, то после лета, то к новому году, то к весне. Лихорадочное желание сбросить лишний вес приводит к  тому, что 85% худеющих допускают массу ошибок.

Профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина на своей странице в Instagram назвала самые распространенные ошибки и их эффект.

Самостоятельное похудение с помощью популярной диеты. По словам Медушкиной, быстрый результат действительно может появится. Однако также возможны проблемы со здоровьем, может ухудшиться состояние кожи, волос, испортится настроение. В результате все это приведет не к осиной талии, а к возврату лишних килограммов.

Уменьшение порции и отказ от еды после 18:00. Диетолог утверждает, что похудение не принесет сильного стресса, однако существует высокая вероятность перееданий ночью.

Интенсивные тренировки без смены рациона. Мышцы действительно станут сильнее, но на одних тренировках похудеть не получится.

Голодание и строгие детоксы. Это действенный метод для похудения, но он чреват проблемами со здоровьем. Например, может появится гормональный сбой, неполадки с пищеварительной системой, а также это отразится на психологическом равновесии.

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Напомним, ранее украинский диетолог Ольга Усенко, которая сама похудела на 48 килограмм, предупредила об опасностях жестких диет.

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