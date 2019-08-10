Диетолог "разгромила" жесткие диеты: в чем их опасность

Сидеть на жестких диетах - опасно, предупреждает диетолог / poznavatel.info

Украинский диетолог Ольга Усенко, которая сама похудела на 48 килограмм, предупредила об опасностях жестких диет.

Капустная, гречневая, грейпфрутовая, диета по группе крови, диета неделька, и все ей подобные приводят к нервным срывам, срывам в питании, плохому самочувствию и настроению, сообщила диетолог на своей странице в Instagram.

Пол словам Усенко, переход на правильное питание должен быть лояльным, спокойным, максимально комфортным, ведь, если оставить в рационе только курочку и огурец, то это приведет к стрессовому состоянию, срыву и к еще большему набору веса.

Главная задача похудения – долгосрочный результат. Для этого стоит разноообразить свой рацион, сделать его удобным, он должен, соответствовать вкусовым предпочтениям.

С точки зрения "здоровая голова без расстройства психики" нужно:

меню с заменой продуктов;калорийность, которая даст сытость;

БЖУ должно быть без перекосов в какие-то стороны;

раз в какой-то период времени дать себе что-то очень любимое из еды.

"Не пытайтесь худеть быстрее. Быстрее не бывает, есть физиология. От 0,5 до 1 кг в неделю - это хорошая потеря веса. Чистого жира больше 50-100 гр в день потерять не получится. А вот здоровье на жесткой диете и бесконечных запретах потерять можно", - отметила Усенко.

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