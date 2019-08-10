Диетолог "разгромила" жесткие диеты: в чем их опасность

Диеты, которые обещают минус 5 килограмм за пару дней принесут здоровью намного больше вреда, чем пользы.
Украинский диетолог Ольга Усенко, которая сама похудела на 48 килограмм, предупредила об опасностях жестких диет.
Капустная, гречневая, грейпфрутовая, диета по группе крови, диета неделька, и все ей подобные приводят к нервным срывам, срывам в питании, плохому самочувствию и настроению, сообщила диетолог на своей странице в Instagram.
Пол словам Усенко, переход на правильное питание должен быть лояльным, спокойным, максимально комфортным, ведь, если оставить в рационе только курочку и огурец, то это приведет к стрессовому состоянию, срыву и к еще большему набору веса.
Главная задача похудения – долгосрочный результат. Для этого стоит разноообразить свой рацион, сделать его удобным, он должен, соответствовать вкусовым предпочтениям.
С точки зрения "здоровая голова без расстройства психики" нужно:
- меню с заменой продуктов;калорийность, которая даст сытость;
- БЖУ должно быть без перекосов в какие-то стороны;
- раз в какой-то период времени дать себе что-то очень любимое из еды.
"Не пытайтесь худеть быстрее. Быстрее не бывает, есть физиология. От 0,5 до 1 кг в неделю - это хорошая потеря веса. Чистого жира больше 50-100 гр в день потерять не получится. А вот здоровье на жесткой диете и бесконечных запретах потерять можно", - отметила Усенко.
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