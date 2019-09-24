Соль или соевый соус: диетолог рассказала, что полезнее

Содержание соли в соевом соусе довольно высокое / Фото kulina.ru

Диетолог Екатерина Медушкина развенчала миф о том, что на диете лучше употреблять соевый соус вместо соли. Об этом она написала в Instagram.

По словам Медушкиной, содержание соли в соевом соусе довольно высокое - без соли его просто невозможно сделать. Рассол используют в процессе ферментации соевых бобов для контроля деления бактерий. То есть соль здесь выступает противомикробным агентом и естественным консервантом.

"Во-вторых, традиционного соуса производится в мире очень мало. Он готовится путем ферментации (брожения) соевых бобов с добавление зерновых под действием особого вида грибков, и на его вызревание уходит от полутора месяцев до трех лет. Поэтому в продаже в основном встречается продукт, который готовится ускоренным способом", - отметила Медушкина.

Соевый соус, который мы чаще всего встречаем на полках магазинов, делают не из перебродившего сусла, а из гидролизированного кислотами соевого белка. Такой соус дольше хранится и готовится намного быстрее - от трех дней. И поэтому его делают в мире намного больше.

И в-третьих, добавила диетолог, в массовой продаже, особенно в эконом-сегменте, зачастую то, что называется соевым соусом, по составу от него очень далеко. Красители, загустители, ароматизаторы, консерванты точно не делают эти так называемые соусы полезнее обычной соли.

Чтобы потреблять меньше соли, нужно не искать ей замену, считает диетолог. По ее мнению нужно:

- разнообразно и сбалансировано питаться, чтобы организм не требовал недостающих минералов тягой к соленому;

-разумно использовать специи и пряности для акцентирования вкуса блюд

-постепенно снижать количество употребляемой соли - со временем вкусовые рецепторы очистятся, и вы почувствуете, что натуральный вкус продуктов куда приятнее соленого.

Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина рассказала, сколько времени на самом деле займет похудение.