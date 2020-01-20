Как убрать живот: названы топ-5 эффективных продуктов

Стало известно, что есть, чтобы убрать живот / Фото kosmetsovet.com

Как убрать живот - вопрос, который интересует многих. Оказалось, что существует как минимум пять продуктов, которые помогут уменьшить запасы жира на животе.

По словам экспертов, рацион питания с достаточно высоким содержанием белка может снизить уровень жира в брюшной полости и улучшить здоровье, передает Express. Дело в том, что именно белок повышает уровень метаболизма и помогает удерживать мышечную массу. В результате проведенных исследований выяснилось, что люди, которые едят больше белка, имеют тенденцию к снижению жира в области живота.

Как убрать живот - топ-5 продуктов

Белая рыба. Треска, пикша, минтай, камбала, палтус содержат около 20-25 граммов белка в 100-граммовой порции.

Курица. В среднем 100 граммов вареной курицы содержат около 30 граммов белка. Особенно насыщенны белком куриные грудки.

Яйца. В яйцах и белки, и желтки содержат белок: яйцо среднего размера дает организму в целом около 6-7 граммов белка. Если вы будете есть яйца по утрам, то заметите, что длительное время чувствуете себя сытыми.

Бобовые. Одна чашка (164 грамма) нута содержит около 14,5 граммов белка. Одна полная чашка (198 г) вареной чечевицы – примерно 17,9 граммов белка. Чашка фасоли (256 граммов) содержит около 13,4 грамма белка.

Напомним, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики".