Большая разница: чем отличается чашка от кружки

Многие из нас даже не подозревают, что хоть раз в жизни называли чашку кружкой, а кружку чашкой. Интересно, что и та, и другая имею свои особенности и функционал.
Эксперт онлайн-магазина "Моя посуда" говорят, что отличий между чашкой и кружкой больше, чем вы думаете.
Чем отличается чашка от кружки?
Основное различие между этими посудинами заключается в их вместительности и форме. Чашки обычно имеют округлую форму и меньший объем, а кружки — более объемные и имеют форму стакана.
Что пьют из кружки и чашки?
Чашки преимущественно используются для горячих напитков, таких как чай, кофе, какао или горячий шоколад. В то время как кружки подходят для как горячих, так и холодных напитков, включая молоко, соки, компоты или пиво.
Для чего можно использовать кружку и чашку?
Кружки чаще используются в повседневной жизни, в то время как чашки более характерны для сервировки стола в особых случаях, часто с блюдцами в дополнение.
Как выбрать чашку для кофе?
Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его достоинства и сохраняла нужную температуру.
Форма и дизайн
Форма кружки может быть цилиндрической или конусной, в то время как чашки обычно имеют круглую форму с более тонкими стенками. Чашки с тонкими ручками считаются изысканными, в то время как широкие ручки на кружках приносят больше удобства.
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