Большинство не сможет найти отличия: интересная головоломка на внимательность

Головоломки не только развлекают, но и способствуют развитию логического мышления и улучшают когнитивные навыки.

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Игра "Найди отличия" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Jagran Josh

Игра "Найди отличия" - это популярный тип головоломки, в которой два похожих на вид изображения размещаются рядом. Чтобы выполнить задание, участники должны найти различия между двумя картинками за определенное время, передает портал JapranJosh.

Подобные упражнения можно выполнять как в одиночку, так и в группах, и ее легко включить в повседневную рутину, чтобы улучшить общую работу мозга.

Головоломка / фото: Jagran Josh

Если вы достаточно внимательны, то попробуйте найти три различия между двумя рисунками за 19 секунд!

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Ваше время начинается сейчас!

Читатели должны быть очень внимательными, чтобы найти отличия между двумя изображениями. Некоторые различия можно легко определить, тогда как другие обнаружить будет гораздо сложнее найти, однако не стоит опускать руки.

Время иссякло - не беда! Попробуйте завершить игру без ограничения в секундах.

Если вам удалось найти отличия на картинке, то можете проверить свои ответы, правильный вариант мы подготовили ниже.

Ответ к головоломке / фото: Jagran Josh

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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