Головоломка для тех, у кого 'острый глаз': нужно найти 10 инструментов

Головоломка непременно заинтересует тех, кто любит эту осеннюю пору года.

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Головоломка на внимательность / коллаж: Главред, фото: Mirror, pixabay

Головоломки - это не только хорошая тренировка для мозга, но и возможность интересно провести время. Издание Mirror опубликовало очень интересную загадку, которая будет под силу не всем.

Нужно иметь "острый глаз", чтобы найти все инструменты на этой картинке, которые не сразу заметны на первый взгляд.

На изображении есть множество предметов, но нужно найти именно 10 инструментов.

видео дня

Чтобы помочь вам, мы расскажем, на что следует обратить внимание:

лобзик;

гвоздодер;

торцовочная пила;

циркулярная пила;

фрезер;

дрель;

лесопильная рама;

угловая шлифовальная машина;

рубанок;

аккумуляторная дрель.

Головоломка / фото: Mirror

Только самые внимательные смогут найти все предметы. Если у вас получилось, то поздравляем! Если у вас возникли трудности - вот разгадка этой задачи.

Головоломка - разгадка / фото: Mirror

Вы также можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, головоломка для самых внимательных. Нужно найти вора менее чем за 11 секунд.

Также можете попробовать решить семейную головоломку, для людей с высоким IQ.

А еще у нас есть сложная головоломка для мегамозгов. Нужно найти бабочку среди попугаев.

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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