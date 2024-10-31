Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти змею

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них заставит задуматься или улыбнуться. К тому же оптические иллюзии помогают приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти змею среди черепах.
Головоломка от Jagranjosh очень непростая. Чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка ребуса и как искать правильный ответ.
На картинке – множество черепашек, которые сидят на траве. Где-то среди них спряталась змея. Наша задача – найти, где же здесь змея.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти змею? Ловите подсказку: правильный ответ в левой стороне картинки и обведен красным кружком. Змея прячется за одной из черепашек.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Там нужно найти особенный ключ, а на поиск правильного ответа дается 11 секунд.
Также можно разгадать головоломку, где надо найти 3 отличия на картинке. На рисунке изображен джентльмен, который, похоже, спешит и ожидает такси. Нужно разобраться, чем отличается вторая картинка от первой.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано множество вишен, а где-то среди них спрятан томат. На разгадку головоломки дается лишь 5 секунд.
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