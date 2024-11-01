Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти девушку

Попробуйте разгадать загадочную, но очень интересную головоломку – отыскать на картинке спрятавшуюся девушку будет крайне непростой задачей.

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Найдите девушку за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают потренировать свою смекалку и весело провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти силуэт девушки.

Головоломка от Jagranjosh заставит нас серьезно задуматься. Нужно внимательно рассмотреть картинку, чтобы понять, где же здесь силуэт девушки.

На рисунке – густой лес. И где-то здесь также изображен силуэт девушки, который нам и нужно найти.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете девушку / Jagranjosh

Не удалось найти девушку? Ловите подсказку: хитрость головоломки в том, что картинка показана вверх ногами. И силуэт девушки нужно искать вверху. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если удалось найти девушку, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На кухне, где множество фруктов, нужно отыскать ананас. На поиск правильного ответа дается всего 5 секунд.

Также можно поразгадывать головоломку, где надо за 11 секунд найти ключ. На первый взгляд, все ключи одинаковые. Нам нужно найти особенный, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке изображено множество вишен. Где-то среди них спрятался томат, который нам и предстоит искать.

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