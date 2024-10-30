Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почти невозможная семейная головоломка: только люди с высоким IQ могут ее решить

Даяна Швец
30 октября 2024, 10:04
97
Головоломки - это своеобразные интенсивные тренировки для мозга, которые помогают поддерживать его активным и здоровым.
Задания на логику и внимательность
Задачи на логику и внимательность / фото: timesofindia

Решение сложных задач улучшает память, развивает навыки решения проблем и усиливает способность к концентрации. Не все задачи легко разгадать, и некоторые из них, например, загадка, опубликованная Times of India, предназначены для людей с высоким IQ и побуждают к новым испытаниям.

Что известно об издании Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Хотя иногда они могут показаться немного запутанными и даже раздражающими, головоломки учат мозг работать лучше и реагировать быстрее.

видео дня

Условие текстовой загадки таково: "A - сестра B, C - мать B, D - отец C, E - мать D. Итак, кем является A для D?"

Задачка на логику
Задачка на логику / фото: Times of India

Возможно, вам придется несколько раз перечитать условие или начертить схему, если сложно представить это в мыслях.

Исследования показывают, что регулярное решение головоломок делает нас быстрее, внимательнее и в целом тренирует мозг, помогая его развитию. Здесь не обойтись без постоянной практики - сложные задачи помогают расширять умственные способности и усиливают фокус и способность к обучению.

Такие головоломки положительно влияют на здоровье, стимулируя мозговую деятельность. Хотя они не могут полностью предотвратить деменцию, поддерживают когнитивную активность.

Если пока не удалось найти решение - не расстраивайтесь, это непростая задача.

Чем чаще вы практикуетесь, тем легче мозгу решать подобные задачи. А теперь - ответ! Если нужно еще немного времени, остановитесь здесь, но если готовы узнать, читайте дальше.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Загадка базируется на определенной последовательности: A и B - сестры, B является матерью A, следовательно, C - тоже мать A. Поскольку D - отец C, то C является бабушкой A по материнской линии. Следовательно, ответ - "внучка".

Другие интересные головоломки

Кроме этого, Главред также делился уникальной головоломкой, где надо зайти бабочку среди попугаев. На выполнение задания есть 15 секунд.

А вот в этом задании надо найти попугайчика в джунглях. Такие головоломки также прекрасно развивают выдержку и, что особенно ценно сегодня, позволяют отвлечься от тревог и негативных мыслей.

В этой причудливой головоломке только самый внимательный найдет осьминога. На картинке нужно отыскать морского жителя. Однако задача не из простых, ведь он искусно сливается с окружающей сценой.

Есть еще одна нелегкая задачка - здесь лишь человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9.

Другие интересные головоломки:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости тест по картинке головоломки задача на логику
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Солдаты КНДР в 50 км от украинской границы: в СМИ раскрыли их количество

Солдаты КНДР в 50 км от украинской границы: в СМИ раскрыли их количество

11:20Украина
Войска КНДР получат мощный удар: СМИ предупредили о "сюрпризе" от ВСУ

Войска КНДР получат мощный удар: СМИ предупредили о "сюрпризе" от ВСУ

11:01Мир
Оккупанты в ловушке: ВСУ продвигаются в Торецке, сработала новая тактика - Forbes

Оккупанты в ловушке: ВСУ продвигаются в Торецке, сработала новая тактика - Forbes

10:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

В Украину возвращаются морозы и дожди: когда ожидается сильное похолодание

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

Эксперты призвали никогда не заливать чай кипятком: в чем причина

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

"Начнется веселая жизнь": астролог раскрыл, что ждет Украину, РФ и США в ноябре

Китайский гороскоп на сегодня 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Китайский гороскоп на сегодня 30 октября: Тиграм - проблемы, Змеям - потери

Магия инициалов: что говорят о человеке первые буквы его имени

Магия инициалов: что говорят о человеке первые буквы его имени

Последние новости

11:39

Как за 15 минут прочистить раковину - натуральное средство

11:20

Солдаты КНДР в 50 км от украинской границы: в СМИ раскрыли их количество

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - бесстыдный флирт, Обезьянам - слезы

11:10

Украинские десантники разгромили морпехов "элитной" бригады РФ на Курщине

11:09

Подружиться с другом Путина: в партии Шольца сделали странное заявление

Отсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатомОтсрочка от мобилизации и нюансы прохождения ВВК: интервью с адвокатом
11:01

Войска КНДР получат мощный удар: СМИ предупредили о "сюрпризе" от ВСУ

10:43

Враг пытается запутать ПВО Киева: спикер очертил тактику ударов РФ

10:15

Оккупанты в ловушке: ВСУ продвигаются в Торецке, сработала новая тактика - Forbes

10:04

Почти невозможная семейная головоломка: только люди с высоким IQ могут ее решить

Реклама
09:50

Оккупанты находятся в 3 км от Купянска: в ГВА прокомментировали ситуацию

09:44

Сон на животе или спине: что поза для сна может рассказать о личности человека

09:43

Не изменят: 4 cамых верных мужей по знаку Зодиака

09:27

Ведущий рассказал, как мать Тодоренко реагирует на хейт дочери-предательницыВидео

09:18

"Это иллюзия": Елена Зеленская рассказала, какой ее муж на самом деле

09:16

Карта Deep State онлайн за 30 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:11

"Ползучее" наступление РФ не останавливается: захвачены еще два населенных пункта

09:06

Путин совершил операцию во время ядерных учений РФ: что известно - ISW

08:38

Молчун Игорь Николаев показал свою таинственную 46-летнюю дочь - детали

08:20

Когда последний шанс насладиться теплом: синоптики порадовали погодой

08:10

Игра на опережение: почему NYT стало известно о "Томагавках"мнение

Реклама
08:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за ночь 30 октября (обновляется)

07:50

Враг совершил воздушное нападение на Украину: сколько целей удалось сбить

07:37

Москву и Питер ждет холодная зима: как удары ВСУ обернутся последствиями для РФ

06:45

Масштабные взрывы в Киеве: в столице возникли пожары, есть пострадавшие - ГСЧСФото

06:10

"Обвал фронта": что важно знатьмнение

05:30

Где на картинке бриллиант: потерянную драгоценность за 7 секунд найдет только гений

05:00

Какой сегодня праздник 30 октября 2024: почему нельзя венчаться в этот день

04:36

Гороскоп на завтра 31 октября: Весам - сумасшедший успех, Близнецам - большая удача

04:00

Водители могут запутаться: что означает дорожный знак с зачеркнутой буквой Е

03:30

Найди бабочку среди попугаев: довольно сложная головоломка для мегамозгов

03:00

РФ выбрала новую цель на Харьковщине: комбат об угрозе форсирования ОсколаВидео

02:35

Как заснуть за 2 минуты: эффективный и простой военный методВидео

02:00

"Вы ж мои дорогие": Алла Пугачева не выдержала и обратилась к россиянам - детали

01:30

"Хочу позавидовать": Тринчер ответила на слухи про роман с известным блогером

01:08

Украина возобновила переговоры с Россией: какие пункты предусмотрены - FT

00:30

Россияне пытаются форсировать Днепр: в ВСУ оценили опасность для Херсонщины

00:02

В регионах прогремели мощные взрывы: Украина под атакой ракет, Шахедов и КАБов

29 октября, вторник
23:48

Молодой возлюбленный сделал певице Lama предложение руки и сердца

23:38

"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

23:37

Украина должна нанести удар по северокорейским войскам: Байден назвал условие

Реклама
23:22

"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

22:56

РФ начала масштабное наступление: можно ли говорить об обвале фронта - Самусь

22:49

РФ готовит альтернативу "Мюнхену": одна из стран ЕС присоединится

22:38

Что будет с руководителями МСЭК после обновления системы: ответ Минздрава

22:33

"Генетический материал": кто стал матерью двойняшек Аллы Пугачевой - росСМИ

22:24

P.Diddy брал весы для отбора женщин на грязные вечеринки: сколько должны были весить девушки

22:14

В Пентагоне подтвердили присутствие войск КНДР на Курщине: известно их количество

22:02

Дорога в один конец: у врага начался бунт и массовые отказы наступать - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговариваюсь": предательница Ани Лорак цинично высмеяла украинский язык

21:53

(Не)скромный выбор Демина: шоумен признался с кем из певиц хотел бы близости

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Украинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять