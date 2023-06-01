Будет ужасно везти во всем: 4 знака зодиака, которые в июне разбогатеют

Во второй половине июня у некоторых знаков зодиака может возникнуть напряжение в служебных делах и отношениях с коллегами, говорит астролог Влад Росс.

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Какие знаки зодиака в июне 2023 ждет успех / Коллаж Главред, фото pixabay.com

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду назвал самые счастливые знаки зодиака в июне 2023.

"Июнь 2023 года пройдет для Овна под знаком плюс. В целом, это будет хороший месяц. Хотя первая половина июня, пока Венера не войдет в знак Льва, будет не самым удачным временем, ведь Лев – это знак удачи для Овна. Но во второй и третьей декадах июня явный успех Овна станет привлекать завистников. Интриги и клевета в начале месяца могут сделать Овна немного уязвимее, но все это уйдет во второй декаде. При этом важно выбирать правильную линию поведения, обозначив свою позицию, сохранять спокойствие, особенно в начале месяца, и не поддаваться на провокации вблизи полнолуния 5 июня", - говорит астролог.

Овны, которые решили в июне отправиться в отпуск, должны помнить об опасности водных путешествий, поскольку для них велик риск неожиданно утонуть.

"Поэтому следует быть осторожнее на воде и в состоянии алкогольного опьянения не заплывать за буйки. Особенно в середине июня нельзя забывать о правилах поведения на воде и злоупотреблять алкоголем. Вторая половина июня-2023 подарит Овну новые интересные встречи. Свежесть восприятия и творческие способности Овна привлекут удачу на его сторону. Особенно потрясающая встреча может произойти у творческих представителей знака. Также это хорошее время для написания трудов и успешной сдачи экзаменов.

Астролог отмечает, что возможны неожиданные перемены и даже перевороты на службе и в карьере. Все это станет результатом прежнего усердия Овна, если он нормально трудился в предыдущие месяцы. Это отличный период для укрепления авторитета Овна, а также поездок и выстраивания хороших отношений с начальством. При желании в этот период Овен сможет достать звезды с неба. Если Овен собрался менять место работы, то лучше это сделать именно в июне.

"Что касается финансовых дел, то 7-14 июня будет не лучший период для крупных покупок и финансовых операций. Даже самые заманчивые предложения могут обернуться в это время потерями и неудачами для Овна, а также неприятными событиями", - добавил он.

Благоприятные дни для Овна : 2, 9, 11, 16, 25, 29 июня.

: 2, 9, 11, 16, 25, 29 июня. Неблагоприятные дни для Овна: 7, 10, 14, 20, 23, 27 июня.

Будет ужасно везти во всем

"Льву в июне 2023 года будет просто ужасно везти. Он будет настоящим баловнем судьбы и большим счастливчиком в этот период. Однако Льву не стоит растрачивать силы на разные направления, если есть хоть малейшее сомнение, что получится угнаться за двумя зайцами. Хотя у Льва есть такой шанс в этом месяце", - говорит Влад Росс.

По его прогнозу, Льву нужно сосредоточиться на важном и серьезном деле, особенно в плане любви или карьеры, и тогда ему будет сопутствовать удача. Он может рассчитывать на помощь друзей и единомышленников, а также на свое творческое мышление, оптимизм и большие жизненные силы.

Если Лев хочет начать что-то новое, с чистого листа, этот месяц для него. А разговоры за рюмкой коньяка или чашкой чая будут согревать ему душу. Июнь у Льва будет прекрасным временем для начала учебных курсов, повышения уровня квалификации, ведь получение знаний благотворно отразится на его судьбе.

"В середине июня Лев будет пожинать плоды прошлых начинаний – все будет зависеть от сделанных наработок. Если за плечами солидный багаж знаний и опыта, никакие препятствия не смогут помешать планам Льва", - добавил астролог.

В третьей декаде июня-2023 Льву предстоит заняться делами, которые давно ожидают своего решения, а также выполнением данных ранее обещаний, например, жениться. Разобравшись с долгами, Лев сможет без помех двигаться дальше.В июне в плане карьеры и финансов у Льва будет период стабильности, предсказуемости и грандиозного успеха. В это время Лев может даже занять должность генерального директора.

Благоприятные дни для Льва в июне: 7, 8, 12, 20, 21, 24, 25.

7, 8, 12, 20, 21, 24, 25. Неблагоприятные дни для Льва в июне: 3, 10, 14, 19, 22, 29.

Станут счастливыми и сильными

"Июнь 2023-го будет благоприятным месяцем для Девы. В это время сложатся прекрасные возможности для расширения границ, деловой инициативы и завязывания полезных знакомств. Общение первой половины июня будет характеризоваться не только внешней защищенностью, но и внутренней устойчивостью и уверенностью в завтрашнем дне. В течение июня Деву будет сопровождать помощь друзей и единомышленников, благодаря чему она сможет повернуть жизнь в нужном направлении. Дева должна найти способ оказать ответную поддержку", - отмечает астролог.

Чтобы достичь цели, нужно опираться на системный подход и независимость. Самостоятельность в суждениях, правда, может вызвать некоторое недовольство со стороны компаньонов, но не стоит подстраиваться под чужое мнение – позиция Девы будет сильнее.

"Деве нужно внимательнее отнестись к любым предложениям в первой декаде июня-2023 – так она может найти выгодный способ вложения денег. Это хорошее время для крупных и мелких покупок. Многие материальные проблемы могут быть решены через покровительство и поддержку влиятельных знакомых. Но есть риск, что будет ограблен дом Девы, потому не стоит надолго оставлять квартиру без присмотра или ключи соседям. Во второй половине июня у Девы может возникнуть напряжение в служебных делах и отношениях с коллегами. Ее могут выбить из колеи интриги со стороны отдельных сослуживцев, поскольку Марс в 13-ом знаке от Девы, что указывает на сплетни и даже риск оказаться в тюрьме. Потому если Дева нарушает законы, в этом месяце ее могут привлечь к ответственности. Кроме того, представителям знака нужно опасаться призыва – они могут оказаться на фронте", - добавил Росс.

Благоприятные дни для Девы: 9, 10, 13, 22, 23, 26 июня.

9, 10, 13, 22, 23, 26 июня. Неблагоприятные дни для Девы: 4, 11, 15, 21, 24 июня.

Очень удачный период в июне

"Стрельца в июне-2023 ждет удачный период. В этом месяце Стрелец будет неплохо разбираться в людях, а порой даже умело манипулировать ими. Он сможет быстро анализировать происходящее, оценивать ситуацию, а это позволит молниеносно реагировать на то, что остальные еще только будут пытаться осмыслить. Стрелец всегда будет на шаг впереди", - говорит астролог Главреду.

Июнь будет плодотворным периодом в трудовой деятельности. Многочисленные деловые поездки и контакты увенчаются заключением выгодных сделок и договоров.

"Стрельцу не стоит небрежно относиться к новым знакомствам, ведь любой новый приятель может оказаться потенциальным избранником или избранницей. К семейным проблемам нужно будет отнестись с предельным вниманием", - добавил он. В начале июня 2023-го Стрельцу нужно быть осторожнее с получаемой информацией, поскольку она может представлять для него угрозу. Следует остерегаться обмана – случайного или целенаправленного, а также тщательно проверять документы и слова, прежде чем ими воспользоваться при разработке новых проектов.

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"После 10 июня друзья могут обеспечить протекцию Стрельцу, в связи с чем его будет ждать большая удача до конца месяца. Они помогут наладить Стрельцу нужные связи. Однако лень может помешать воспользоваться благоприятной ситуацией. Это снизит популярность Стрельца. Однако если Стрелец мобилизует свои возможности, ему будет больше фартить, особенно в дальних командировках. Смело можно отправляться в заграничные вояжи. Любые переговоры с иностранцами обещают быть удачными. Стрелец даже может найти мужа-иностранца или жену", - добавил астролог.

Благоприятные дни для Стрельца: 10, 13, 17, 20, 24 июня.

10, 13, 17, 20, 24 июня. Неблагоприятные дни для Стрельца: 5, 8, 15, 16, 26, 29 июня.

Смотрите видео гороскоп на июнь 2023 от Влада Росса:

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