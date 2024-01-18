Будьте готовы ко всему: что должно быть в домашней аптечке

У каждого человека дома должна быть аптечка для быстрого реагирования на мелкие неприятности и непредвиденные ситуации. Мы расскажем вам, что необходимо иметь в стандартной аптечке и как правильно хранить лекарства.
Врачи говорят, что у каждого дома должен быть стандартный набор препаратов и средств, который обеспечит минимальные потребности при болезнях и травмах.
Что входит в стандартный набор аптечки?
- Антисептики и обезболивающие: ватные диски, йод, перекись водорода, ацетилсалициловая кислота (аспирин) – эти средства помогут обработать маленькие порезы и снять боль.
- Бинты и пластыри: незаменимые при легких травмах и порезах. Различные размеры и формы позволят быстро и гигиенично обработать раны.
- Лекарства от отравлений и аллергий: активированный уголь, антигистаминные препараты – важны при отравлениях или аллергических реакциях.
- Термометр: необходим для контроля температуры при болях и лихорадке.
- Болеутоляющие и жаропонижающие препараты: парацетамол, ибупрофен – помогут при головной боли и температуре.
- Противовоспалительные кремы и мази: например, мазь с антибиотиком для лечения небольших порезов и ссадин.
Где нужно хранить лекарства?
Все вышеперечисленное важно хранить в прохладном и сухом месте, чтобы лекарства не испортились раньше истечения своего срока годности. Также важно избежать прямого попадания солнечных лучей на коробку или пакет с лекарствами.
Найдите укромное место, которое будет недоступным для детей и домашних животных. Важно! Храните лекарства вместе с инструкциями и следите за сроком годности, чтобы вовремя менять содержимое аптечки.
Смотрите видео о том, что должно быть в домашней аптечке:
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