Будьте готовы ко всему: что должно быть в домашней аптечке

Следуя этим простым советам, вы сможете обеспечить себя всем необходимым при болезнях и ЧП.

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Что должно быть в аптечке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

У каждого человека дома должна быть аптечка для быстрого реагирования на мелкие неприятности и непредвиденные ситуации. Мы расскажем вам, что необходимо иметь в стандартной аптечке и как правильно хранить лекарства.

Врачи говорят, что у каждого дома должен быть стандартный набор препаратов и средств, который обеспечит минимальные потребности при болезнях и травмах.

Что входит в стандартный набор аптечки?

Антисептики и обезболивающие: ватные диски, йод, перекись водорода, ацетилсалициловая кислота (аспирин) – эти средства помогут обработать маленькие порезы и снять боль.

Бинты и пластыри: незаменимые при легких травмах и порезах. Различные размеры и формы позволят быстро и гигиенично обработать раны.

Лекарства от отравлений и аллергий: активированный уголь, антигистаминные препараты – важны при отравлениях или аллергических реакциях.

Термометр: необходим для контроля температуры при болях и лихорадке.

Болеутоляющие и жаропонижающие препараты: парацетамол, ибупрофен – помогут при головной боли и температуре.

Противовоспалительные кремы и мази: например, мазь с антибиотиком для лечения небольших порезов и ссадин.

Где нужно хранить лекарства?

Все вышеперечисленное важно хранить в прохладном и сухом месте, чтобы лекарства не испортились раньше истечения своего срока годности. Также важно избежать прямого попадания солнечных лучей на коробку или пакет с лекарствами.

Найдите укромное место, которое будет недоступным для детей и домашних животных. Важно! Храните лекарства вместе с инструкциями и следите за сроком годности, чтобы вовремя менять содержимое аптечки.

Смотрите видео о том, что должно быть в домашней аптечке:

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