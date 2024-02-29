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Церковный праздник 1 марта: что нельзя делать на Явдоху

Сергей Кущ
29 февраля 2024, 12:33
Мы расскажем, какой праздник 1 марта и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 1 марта
Церковный праздник 1 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, kitsman-rada.gov.ua

1 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 1 марта отмечают несколько праздников:

  • Всемирный день иммунитета

    видео дня

  • Всемирный день гражданской обороны

  • День благодарности сотрудникам

  • Начало весны

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

1 марта почитают память Святой Евдокии, а в народе привечают Явдоху, встречают весну, особыми обрядами призывают в дом счастье, благополучие и здоровье.

С весенним днем 1 марта связано много преданий, легенд, сложены народные приметы и традиции, которые привлекают в нашу жизнь благополучие и счастье. День Явдохи называют "бабьим" праздником.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • чтобы защитить себя от сплетен и злословия - читайте соответствующие молитвы.

  • не стоит строить планы на будущее - они не осуществятся.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 1 марта празднуютВалент, Даниил, Иеремия, Илья, Исаия, Макарий, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан.

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