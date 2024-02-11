Церковный праздник 12 февраля: почему в этот день нужно мириться

12 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 12 февраля отмечают несколько праздников:
Всемирный День радиовидео дня
Всемирный день холостяков
День поменять имя
Церковный праздник завтра
12 февраля почитают память святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
Святой Мелетий ревностно боролся против арианских заблуждений, и по проискам еретиков три раза был изгоняем с кафедры, так как ариане окружали Констанция и склоняли его на свою сторону. Антиохийский святитель отличался необыкновенной кротостью, неустанно прививал своей пастве добродетели и благие нравы, полагая, что на подобной ниве легче взойдут семена истинного вероучения.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя прясть, шить и подковывать коней.
ревновать и проявлять агрессию
нельзя в этот день быть с кем-то в ссоре, иначе, по примете, весь год будешь враждовать.
нельзя делать спонтанные покупки.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 12 февраля празднуютЕвгений, Антон, Алексей, Мария.
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