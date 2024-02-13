Церковный праздник 14 февраля: стрижку и маникюр нужно отложить

Мы расскажем, какой праздник 14 февраля и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 14 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

14 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 14 февраля отмечают несколько праздников:

День всех влюбленных видео дня

День донора

Международный день дарения книг

Церковный праздник завтра

14 февраля почитают память Святого Кирилла. Он с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время. Оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Нельзя стричь ногти и волосы.

Не планируйте визит к врачу, лучше перенести на другой день.

Запрещено злословить, ругаться.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 14 февраля празднуютАнастасий, Давид, Карион, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

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