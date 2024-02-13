Церковный праздник 14 февраля: стрижку и маникюр нужно отложить

14 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 14 февраля отмечают несколько праздников:
День всех влюбленныхвидео дня
День донора
Международный день дарения книг
Церковный праздник завтра
14 февраля почитают память Святого Кирилла. Он с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время. Оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
Нельзя стричь ногти и волосы.
Не планируйте визит к врачу, лучше перенести на другой день.
Запрещено злословить, ругаться.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 14 февраля празднуютАнастасий, Давид, Карион, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
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