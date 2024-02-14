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Церковный праздник 15 февраля: почему нельзя класть деньги на кухонный стол

Сергей Кущ
14 февраля 2024, 14:29
Мы расскажем, какой праздник 15 февраля и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 15 февраля
Церковный праздник 15 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

15 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 15 февраля отмечают несколько праздников:

  • День компьютерщика

    видео дня

  • День памяти воинов - интернационалистов

  • Международный день детей, больных раком

  • День бегемота

  • День киберспорта Украины

Церковный праздник завтра

15 февраля почитают память апостола Онисима. Апостол от 70-ти Онисим в молодости был рабом Филимона, христианина знатного рода, жившего в городе Колоссах Фригийской области. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, святой Онисим бежал в Рим, но там, как беглый раб, попал в тюрьму.

В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, содержавшимся в узах, был просвещен им и принял Святое Крещение. В тюрьме святой Онисим как сын служил апостолу Павлу. Апостол Павел, лично знавший святого Филимона, написал ему письмо, полное любви, прося простить беглого раба и принять его как брата

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • Отправляться в дальнюю дорогу

  • Топить баню

  • Заниматься грязной работой

  • Класть деньги на кухонный стол – иначе удача уйдёт из дома

  • Злоупотреблять алкоголем, сквернословить и драться

У кого День ангела завтра?

День Ангела 15 февраля празднует Василий.

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