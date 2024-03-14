Церковный праздник 15 марта: почему нельзя мыть голову в это день

Мы расскажем, какой праздник 15 марта и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 15 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

15 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 15 марта отмечают несколько праздников:

Всемирный день защиты прав потребителей видео дня

Международный день сна

Всемирный день речей

День ошеломленности

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

15 марта почитают память мученика Агапия и с ним семи мучеников. Они жили во времена царствования императора-язычника Диоклитиана. В те времена император издал указ, в котором принуждал христиан принести жертву идолам и покланяться им. Во время одного из языческих праздников христиане отказались выполнять императорский указ, за что их публично предали пыткам

Долгое время мученики были в тюрьме, их регулярно пытали, но от христианской веры они не отступили. В один день они отдали свою жизнь за Иисуса Христа.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Не нужно посещать лес;

Нельзя мыть голову.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 15 марта празднуют Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

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