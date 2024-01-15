Церковный праздник 16 января: почему запрещено стирать и выносить мусор

Мы расскажем, какой праздник 16 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 16 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

16 января, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 16 января отмечают несколько праздников:

Всемирный день The Beatles видео дня

День Памяти киборгов в Украине

День Дракона (этот день посвящен исследованиям культурного значения дракона для истории в обществе по всему земному шару от Европы до Азии)

Церковный праздник завтра

16 января - День поклонения веригам апостола Петра. Апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.

Ночью, накануне суда над ним, Ангел Господень снял с апостола эти цепи и чудесно вывел его из темницы (Деян. 12, 1 — II). Христиане, услышав о чуде, взяли вериги (цепи) и хранили их как драгоценность. Одержимые разными болезнями, приходя к ним с верою, получали исцеления.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Воздержитесь от использования острых предметов, которые могут напоминать волчьи зубы.

Важно отметить, что в этот день строго запрещено проводить стирку ваших вещей.

Не рекомендуется выносить мусор из дома, так как считается, что вместе с ним уносится и ваше счастье.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 16 января празднуют Гордей, Ирина и Арина.

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