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Церковный праздник 17 декабря: что нельзя делать на Данилов день, чтобы не навлечь беду

Лидия Неплях
16 декабря 2023, 09:15
В Данилов день нельзя будить спящего человека, больше о запретах читайте на Главреде.
Церковный праздник 17 декабря
Церковный праздник 17 декабря / Коллаж Главред, фото mind.ua, tatmitropolia

17 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день пророка Даниила и трех отроков.

Какой праздник 17 декабря

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Церковный праздник 17 декабря

17 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Пророк Даниил и трое отроков: Анания, Азария и Мисаил известным своей преданностью и верой. Они стали известными благодаря своей истории, описанной в Книге Даниила. Согласно библейскому повествованию, эти молодые люди были израильскими пленниками в Вавилоне, но несмотря на сложные обстоятельства, остались верными своим принципам и вере в Бога.

Однажды им было предложено поклоняться золотому идолу, что было противоречием их религиозным убеждениям. Они отказались от этого и были брошены в печь огненную. Тем не менее, по чуду, они не пострадали от огня, и даже в самой печи имелось видение ангела. Это событие подчеркивает силу их веры и защиту со стороны Божьей.

Поверья на Данилов день

В древности этот праздник называли Даниил, День Даниила или Данилов день, посвященный святому Даниилу и трем отрокам.

В храмах проводили представления, воссоздавая библейскую историю о святых, брошенных в печь. В центре сцены ставили деревянную печь, в которую зажигали свечи, а актеры, взрослые и три мальчика-певцы, исполняли роль святых.

Сны в ночь на Даниила считались предвестиями. Девушки пытались увидеть своего будущего супруга, подкладывая под подушку три лавровых листа с именами отроков Анании, Азарии и Мисаила.

Наши предки считали, что в Данилов день могут наступить сильные морозы, поэтому перед этим праздником старались разогреть печь на два дня.

Что нельзя делать 17 декабря

В древности считалось, что не стоит будить спящего человека, так как верили, что во время сна его душа покидает тело. Также 30 декабря было обычаем воздерживаться от поцелуев спящих детей из опасения за их здоровье.

Суеверные люди утверждали, что даже кормление грудью спящего младенца может негативно повлиять на его рост и развитие.

Именины 17 декабря

17 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлия.

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