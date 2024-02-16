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Церковный праздник 17 февраля: почему в этот день нужно убрать дома

Сергей Кущ
16 февраля 2024, 15:58
Мы расскажем, какой праздник 17 февраля и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 17 февраля
Церковный праздник 17 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

17 февраля Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 17 февраля отмечают несколько праздников:

  • День кота в Европе

    видео дня

  • День спонтанного проявления доброты

  • День своего пути

Церковный праздник завтра

17 февраля почитают память Святого Кирилла. Он с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время. Оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • оставлять в доме беспорядки.
  • ссориться, ругаться.
  • употреблять жирную пищу.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 17 февраля празднуют Авраамий, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Евагрий, Евстафий, Екатерина, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Коприй, Мария, Мефодий, Михаил, Николай, Пётр, Рафаила, Серафим, Сергей, Фалалей, Феоктист, Фёдор, Юрий.

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