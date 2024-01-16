Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

17 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 17 января отмечают несколько праздников:
День детей-изобретателейвидео дня
День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний
Церковный праздник завтра
17 января почитают память преподобного Антония Великого. Преподобный Антоний Великий после смерти родителей подарил жителям города землю, доставшуюся в наследство, и, продав имущество, раздал деньги нищим. Поручив младшую сестру верным девственным христианкам, юный подвижник стал уединяться для молитвы сначала в местах вблизи селения, позже ушел в пустыню.
Он отыскивал опытных подвижников, обучаясь у них духовной жизни, и, набравшись опыта, возвращался к уединению. Проводя ночи в молитве и питаясь раз в день после захода солнца хлебом с солью, святой обрел обильную благодать от Бога, преодолевая сильные искушения и нападения бесовские. Впоследствии вокруг святого собралось множество братьев, желающих последовать его примеру.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
Запрещено прясть, вязать, заниматься рукоделием.
Нельзя физически напрягаться, например, поднимать что-нибудь тяжелое.
Не стоит прикасаться к острым предметам.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 17 января празднуютАлександр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Христодул, Христодула, Юлиания.
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