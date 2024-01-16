Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

Мы расскажем, какой праздник 17 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 17 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

17 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 17 января отмечают несколько праздников:

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Церковный праздник завтра

17 января почитают память преподобного Антония Великого. Преподобный Антоний Великий после смерти родителей подарил жителям города землю, доставшуюся в наследство, и, продав имущество, раздал деньги нищим. Поручив младшую сестру верным девственным христианкам, юный подвижник стал уединяться для молитвы сначала в местах вблизи селения, позже ушел в пустыню.

Он отыскивал опытных подвижников, обучаясь у них духовной жизни, и, набравшись опыта, возвращался к уединению. Проводя ночи в молитве и питаясь раз в день после захода солнца хлебом с солью, святой обрел обильную благодать от Бога, преодолевая сильные искушения и нападения бесовские. Впоследствии вокруг святого собралось множество братьев, желающих последовать его примеру.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Запрещено прясть, вязать, заниматься рукоделием.

Нельзя физически напрягаться, например, поднимать что-нибудь тяжелое.

Не стоит прикасаться к острым предметам.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 17 января празднуютАлександр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Христодул, Христодула, Юлиания.

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