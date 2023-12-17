Церковный праздник 18 декабря: почему сегодня нельзя пить алкоголь и есть мясо

Завтра, 18 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 18 декабря отмечают несколько праздников:
День работников органов ЗАГСавидео дня
Международный день мигранта
День близнецов
Церковный праздник завтра
18 декабря церковь чтит память святого мученика Севастиана и тех, кто с ним. Святой мученик Севастиан родился в городе Нарбоне (Галлия), а образование получил в Медиолане. При императорах-соправителях Диоклитиане и Максимиане (284–305) он занимал должность начальника дворцовой стражи.
Святой Севастиан пользовался авторитетом и любовью у воинов и придворных, ибо был человеком храбрым, исполненным премудрости, правдивым в словах, справедливым в суде, предусмотрительным в совете, верным на службе и во всех поручениях. Будучи сам тайным христианином, святой много помогал братьям по вере.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
- категорически запрещено сегодня выходить на улицу без дела и ходить в гости.
- нельзя работать, поэтому все важные дела стоит перенести на другой день. В особенности это касается мужчин.
- стол сегодня лучше накрывать скромно и воздержаться от употребления алкоголя, мяса и молочных блюд.
- В этот день также нельзя браниться и сплетничать.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 18 декабря празднуют Савва, Гурий, Геннадий, Анастасий, Захар, Илья, Сергей.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды