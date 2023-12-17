Церковный праздник 18 декабря: почему сегодня нельзя пить алкоголь и есть мясо

Мы расскажем, какой праздник 18 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 18 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 18 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 18 декабря отмечают несколько праздников:

День работников органов ЗАГСа видео дня

Международный день мигранта

День близнецов

Церковный праздник завтра

18 декабря церковь чтит память святого мученика Севастиана и тех, кто с ним. Святой мученик Севастиан родился в городе Нарбоне (Галлия), а образование получил в Медиолане. При императорах-соправителях Диоклитиане и Максимиане (284–305) он занимал должность начальника дворцовой стражи.

Святой Севастиан пользовался авторитетом и любовью у воинов и придворных, ибо был человеком храбрым, исполненным премудрости, правдивым в словах, справедливым в суде, предусмотрительным в совете, верным на службе и во всех поручениях. Будучи сам тайным христианином, святой много помогал братьям по вере.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

категорически запрещено сегодня выходить на улицу без дела и ходить в гости.

нельзя работать, поэтому все важные дела стоит перенести на другой день. В особенности это касается мужчин.

стол сегодня лучше накрывать скромно и воздержаться от употребления алкоголя, мяса и молочных блюд.

В этот день также нельзя браниться и сплетничать.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 18 декабря празднуют Савва, Гурий, Геннадий, Анастасий, Захар, Илья, Сергей.

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