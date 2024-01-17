Церковный праздник 18 января: почему лучше всего этот день провести дома

Мы расскажем, какой праздник 18 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 18 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

18 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 18 января отмечают несколько праздников:

День Винни Пуха видео дня

День памяти Маргариты Венгерской (христианская католическая традиция. Она была дочерью венгерского короля Белы IV, матерью греческой принцессы Марии Ласкариной, дочери византийского императора Никеи)

Церковный праздник завтра

18 января - день памяти святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских. Своей архипастырской деятельностью они прославились далеко за пределами Африки. Служили они на древней Александрийской кафедре в IV-V веках. Архиепископом Афанасий 20 лет провел в изгнаниях. В противостоянии с язычеством и арианством этот архипастырь стал одним из основных защитников истинной веры.

Не менее ревностно защищал православное вероучение и святитель Кирилл Александрийский. Он был участником Третьего Вселенского собора, на котором осудили ересь Нестория и утвердили почитание Девы Марии как Богородицы. Учитывая заслуги и праведные труды Афанасия и Кирилла.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

делать хирургические операции,

подавать судебные иски,

крестить мальчиков,

переезжать,

ссориться,

Лучше всего этот день провести дома.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 18 января празднуютГригорий, Евгения, Иосиф, Матвей, Михаил, Роман, Сергей, Симеон, Фома, Мина, Полина, Татьяна, Феона.

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