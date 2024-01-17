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Церковный праздник 18 января: почему лучше всего этот день провести дома

Сергей Кущ
17 января 2024, 11:17
Мы расскажем, какой праздник 18 января и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 18 января
Церковный праздник 18 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

18 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 18 января отмечают несколько праздников:

  • День Винни Пуха

    видео дня

  • День памяти Маргариты Венгерской (христианская католическая традиция. Она была дочерью венгерского короля Белы IV, матерью греческой принцессы Марии Ласкариной, дочери византийского императора Никеи)

Церковный праздник завтра

18 января - день памяти святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских. Своей архипастырской деятельностью они прославились далеко за пределами Африки. Служили они на древней Александрийской кафедре в IV-V веках. Архиепископом Афанасий 20 лет провел в изгнаниях. В противостоянии с язычеством и арианством этот архипастырь стал одним из основных защитников истинной веры.

Не менее ревностно защищал православное вероучение и святитель Кирилл Александрийский. Он был участником Третьего Вселенского собора, на котором осудили ересь Нестория и утвердили почитание Девы Марии как Богородицы. Учитывая заслуги и праведные труды Афанасия и Кирилла.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • делать хирургические операции,

  • подавать судебные иски,

  • крестить мальчиков,

  • переезжать,

  • ссориться,

  • Лучше всего этот день провести дома.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 18 января празднуютГригорий, Евгения, Иосиф, Матвей, Михаил, Роман, Сергей, Симеон, Фома, Мина, Полина, Татьяна, Феона.

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