Церковный праздник 19 января: почему в этот день нельзя одевать черное

Мы расскажем, какой праздник 19 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 19 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

19 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 19 января отмечают несколько праздников:

День консервной банки видео дня

День рождения Эдгара Аллана По

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло

Церковный праздник завтра

19 января почитают память преподобного Макария Великого Египетского. По кончине родителей преподобный Макарий роздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя в лице опытного старца-инока, жившего в пустыне, недалеко от селения.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя заниматься тяжелой работой,

носить одежду черного цвета,

стричь волосы,

ругаться и злословить.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 19 января празднуютАндрей, Иван, Лаврентий, Феофан, Лидия, Мария.

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