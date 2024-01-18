Церковный праздник 19 января: почему в этот день нельзя одевать черное

19 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 19 января отмечают несколько праздников:
День консервной банкивидео дня
День рождения Эдгара Аллана По
Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
Церковный праздник завтра
19 января почитают память преподобного Макария Великого Египетского. По кончине родителей преподобный Макарий роздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя в лице опытного старца-инока, жившего в пустыне, недалеко от селения.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя заниматься тяжелой работой,
носить одежду черного цвета,
стричь волосы,
ругаться и злословить.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 19 января празднуютАндрей, Иван, Лаврентий, Феофан, Лидия, Мария.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды