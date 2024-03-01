Церковный праздник 2 марта: к чему могут привести ссоры и ругань в этот день

2 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 2 марта отмечают несколько праздников:
День компакт-дискавидео дня
День старых вещей
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
2 марта почитают память Святого Феодота. Он был "корчемником", имел свою гостиницу, был женат. Уже тогда он достиг высокого духовного совершенства: соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, покорял плоть духу, упражняясь в посте и молитве.
Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников к покаянию и исправлению. Святой Феодот принял от Господа дар исцелений и лечил людей больных.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
нельзя ругать и прогонять птиц
ссоры и ругань могут привести к проблемам со здоровьем.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 2 марта празднуютАрсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.
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