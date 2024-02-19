Церковный праздник 20 февраля: почему надо отложить начало новых дел

Сегодня женщинам лучше воздержаться от завивки волос, а мужчинам - от бритья бороды.

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Какой завтра день / Коллаж Главред, фото azbyka, Радіо ТРЕК

20 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти Льва Катанского.

Какой праздник 20 февраля

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Церковный праздник 20 февраля

20 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти Льва Катанского.

Святой Лев занимал должность епископа в Катане, на Сицилии. Он был известен своей добротой и состраданием, проявляемыми по отношению к нищим и странникам, а также своей христианской любовью. Ему был дарован дар исцеления от различных болезней и творения чудес. Во время его епископства в Катанах жил чародей Илиодор, который обманывал народ ложными чудесами. Илиодор ранее исповедовал христианство, но позже отверг Спасителя и стал последователем дьявола. Святитель Лев многократно убеждал Илиодора покинуть злые пути и обратиться к Богу, но безуспешно.

Однажды Илиодор добрался до того, что вошел в храм, где епископ совершал богослужение, и своими чародействами вызвал там смятение и искушение, пытаясь совершить бесчинства. Увидев, как народ подвергается влиянию колдовства, святой Лев осознал, что время мягких наставлений прошло. Он спокойно покинул алтарь, обвязал омофором шею чародея и вывел его из храма на площадь. Там он заставил Илиодора признаться во всех своих злодеяниях, приказал разжечь костер и без колебаний вступил в огонь вместе с ним, держа его омофор. Они пребывали в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев остался невредим благодаря Божьей силе. Это чудо еще при его жизни прославило святого Льва. Когда святой умер, у его гроба исцелилась кровоточивая женщина. Его тело было положено в храме святой мученицы Лукии, который он сам основал, а затем его мощи были перенесены в церковь святителя Мартина Милостивого, епископа Турского.

Что нельзя делать 20 февраля

Лучше отложить начало новых дел из-за возможного риска неудачи. Такие задачи лучше выполнить в другой день.

Не стоит давать обещания, если их невозможно выполнить.

Сегодня женщинам лучше воздержаться от завивки волос, а мужчинам - от бритья бороды, чтобы избежать финансовых затруднений, сплетен и других неприятностей.

Именины 20 февраля

20 февраля День Ангела отмечают: Петр, Парфен, Лука.

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