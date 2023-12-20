Церковный праздник 21 декабря: не жалуйтесь на свекровь и отложите ремонт

Завтра, 21 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 21 декабря отмечают несколько праздников:
День рождения кроссвордавидео дня
День Государственной службы занятости Украины
День глупостей
День фонарика
Церковный праздник завтра
21 декабря церковь чтит память святой мученицы Юлиании. Святая родилась в ІІІ веке в Никомидии (недалеко от Константинополя). Девушка была дочерью знатного язычника, но тайно приняла христианство, за что и приняла мученическую смерть в 304 году.
В народной традиции день памяти святой связан с благочестием и откровенностью.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
Нельзя выходить на улицу после захода солнца. Считается, что нечистая сила может увести человека за собой.
Нельзя жаловаться на свекровь. Иначе отношения с ней могут только ухудшиться.
Нельзя заниматься ремонтом в доме.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 21 декабря празднуют Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей, Потапий.
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