Церковный праздник 21 декабря: не жалуйтесь на свекровь и отложите ремонт

Мы расскажем, какой праздник 21 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 21 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 21 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 21 декабря отмечают несколько праздников:

День рождения кроссворда видео дня

День Государственной службы занятости Украины

День глупостей

День фонарика

Церковный праздник завтра

21 декабря церковь чтит память святой мученицы Юлиании. Святая родилась в ІІІ веке в Никомидии (недалеко от Константинополя). Девушка была дочерью знатного язычника, но тайно приняла христианство, за что и приняла мученическую смерть в 304 году.

В народной традиции день памяти святой связан с благочестием и откровенностью.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Нельзя выходить на улицу после захода солнца. Считается, что нечистая сила может увести человека за собой.

Нельзя жаловаться на свекровь. Иначе отношения с ней могут только ухудшиться.

Нельзя заниматься ремонтом в доме.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 21 декабря празднуют Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей, Потапий.

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