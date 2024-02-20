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Церковный праздник 21 февраля: почему на св.Тимофея нельзя пить алкоголь

Лидия Неплях
20 февраля 2024, 11:51
Не рекомендуется пересаживать, поливать или удобрять комнатные растения.
Церковный праздник 21 февраля: почему на св.Тимофея нельзя пить алкоголь
Какой завтра праздник/ Коллаж Главред, фото afisha.bigmir.net/, freepik

21 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти памяти преподобного Тимофея.

Какой праздник 21 февраля

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Церковный праздник 21 февраля

21 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Тимофея.

Святой апостол Тимофей происходил из города Листры в Ликаонии, расположенного в Малой Азии. Он был приведен к Христу святым апостолом Павлом в 52 году.

Во время первого визита апостолов Павла и Варнавы в Ликаонские города, апостол Павел исцелил хромого с рождения в Листре, после чего многие жители города приняли веру в Христа. Среди них были будущий апостол Тимофей, его мать Евника и бабушка Лоида.

Семена веры, посеянные апостолом Павлом в сердце святого Тимофея, приносили богатый урожай. Тимофей стал преданным учеником апостола и впоследствии сотрудничал с ним в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил Тимофея, называя его в своих посланиях возлюбленным сыном и благодаря ему за верность и преданность.

В 65 году апостол Павел рукоположил Тимофея в епископа Ефесской Церкви, которой Тимофей руководил в течение 15 лет. Находясь в темнице в Риме и ожидая своего мученического смертного приговора, апостол Павел пригласил Тимофея на последнюю встречу.

Святой Тимофей окончил свою жизнь мученически. В Ефесе язычники проводили праздник в честь своих идолов, совершая нечестивые обряды и песни. Тимофей, ревнуя о славе Божьей, пытался остановить и наставить их на истинный путь через проповедь о Христе.

В ярости язычники напали на святого апостола, избив его и камнями обратив на него. Святой Тимофей принял мученическую смерть в 80 году. В IV веке мощи святого апостола Тимофея были перенесены в Константинополь и помещены в храм Святых Апостолов. Церковь чтит Тимофея в числе семидесяти апостолов.

Что нельзя делать 21 февраля

Нельзя употреблять алкогольные напитки, иначе все ваши предыдущие трудности вернутся и будут еще более серьезными. Согласно нашим предкам, потребление алкоголя в этот день может привести к нарушениям умственных способностей. Не рекомендуется пересаживать, поливать или удобрять комнатные растения, так как это может привести к их быстрому увяданию.

Именины 21 февраля

21 февраля День Ангела отмечают: Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф.

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