Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

Мы расскажем, какой праздник 22 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 22 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 22 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 22 декабря отмечают несколько праздников:

День энергетика видео дня

День работников дипломатической службы Украины

День электрика

Церковный праздник завтра

22 декабря церковь чтит память святой великомученицы Анастасии. По свидетельствам современников, Анастасия Узорешительница спасла от тюрьмы и вылечила множество христиан.

Происхождения она была знатного. Отец - сенатор-язычник, мать тайная христианка. И все свое немалое состояние великомученица раздала бедным, выкупала христиан из тюрем, оплачивала лечение.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

тяжело работать физически, стирать, убирать.

заниматься рукоделием. В частности, нельзя вышивать и брать в руки иглу с нитками.

выходить вечером из дома.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 22 декабря празднуют Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан.

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