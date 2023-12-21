Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

Завтра, 22 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 22 декабря отмечают несколько праздников:
День энергетикавидео дня
День работников дипломатической службы Украины
День электрика
Церковный праздник завтра
22 декабря церковь чтит память святой великомученицы Анастасии. По свидетельствам современников, Анастасия Узорешительница спасла от тюрьмы и вылечила множество христиан.
Происхождения она была знатного. Отец - сенатор-язычник, мать тайная христианка. И все свое немалое состояние великомученица раздала бедным, выкупала христиан из тюрем, оплачивала лечение.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
тяжело работать физически, стирать, убирать.
заниматься рукоделием. В частности, нельзя вышивать и брать в руки иглу с нитками.
выходить вечером из дома.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 22 декабря празднуют Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Степан.
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