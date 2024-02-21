Церковный праздник 22 февраля: почему нельзя выяснять отношения в семье

В этот день не стоит проводить время в одиночестве

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Какой завтра празлник/ Коллаж Главред, фото obitel-minsk, freepik

22 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

Какой праздник 22 февраля

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Церковный праздник 22 февраля

22 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

В 305 году святой Маврикий, командующий из Апамеи Сирийской, стал жертвой преследований при императоре Максимиане Галерии (305–311), вместе со своим сыном Фотином и своими 70 воинами (из которых по имени известны лишь два - Феодор и Филипп).

Во время преследования языческие священники доносили императору о том, что святой Маврикий распространяет веру в Христа. Они были приведены на суд, где святой Маврикий, его сын и его воины твердо и несгибаемо исповедовали свою веру, не поддаваясь ни на уговоры, ни на угрозы. Им были нанесены жестокие пытки: они были биты, обжигаемы огнем и терзаны железными крючьями. Юношу Фотина, который стойко переносил пытки, казнили мечом перед глазами отца. Однако это не сломило святого Маврикия, который был рад, что его сын достоин мученической смерти.

Затем мученикам придумали еще более изощренные пытки: их отвели на болотистое место, где были тучи комаров, ос и оводов, и привязали к деревьям, обмазав их тела медом. Насекомые жестоко жалили мучеников, они страдали от жажды и голода. Эти муки они переносили в течение 10 дней, но не прекращали молиться и прославлять Бога, пока, наконец, Господь не положил конец их страданиям. Злобный палач приказал им отрубить головы и бросить их тела без погребения, но христиане тайно ночью похоронили честные останки святых мучеников на месте их мучительной казни.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя:

проводить время в одиночестве

убивать пауков в доме

ходить в старых изношенных вещах

выяснять отношения в семье

Именины 22 февраля

22 февраля День Ангела отмечают: Иннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла.

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