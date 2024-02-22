Церковный праздник 23 февраля: почему есть запрет на уборку в доме

23 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирненского.
Какой праздник 23 февраля
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Церковный праздник 23 февраля
23 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти священномученика Поликарпа, епископа Смирненского.
Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился около 80 года в Малой Азии, в городе Смирне. После потери родителей был воспитан благочестивой вдовой Каллистой по указанию Ангела. Отрекшись от своего имущества, Поликарп вел целомудренную жизнь, служа больным и немощным.
Близость к святому апостолу Иоанну Богослову была особенной. Святитель Вукол посвятил его в диакона, а затем во пресвитера и предсказал его епископскую карьеру. При посвящении в епископы явился сам Иисус Христос.
Во времена императора Марка Аврелия на христиан было налагаемо гонение. Святитель Поликарп стал целью язычников, которые требовали его суда. Однако он остался спокоен, готовясь к мученической смерти.
На суде Поликарп твердо исповедал свою веру и был приговорен к сожжению. Огонь не причинил ему вреда, и когда его пытались убить мечом, из его раны потекла кровь, погасившая пламя. Тело его было сожжено, а его останки почтили христиане.
Рассказ об этом святом сохранился благодаря его ученику, святому Иринею Лионскому. Сам Поликарп оставил несколько посланий к пастве и писем к разным лицам, включая письмо к филиппийцам, которое читалось в церквах Малой Азии.
Что нельзя делать 23 февраля
Нельзя:
- Не стоит затевать уборку в доме в этот день.
- Нельзя расстраиваться и ссориться.
- Нельзя ходить в старой одежде.
Именины 23 февраля
23 февраля День Ангела отмечают: Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Иоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна (Анна), Валентина, Галина.
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