Церковный праздник 24 февраля: запреты в день обретения главы Иоанна Предтечи

В этот день не рекомендуется брать в руки острые предметы.

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Какой завтра день / Коллаж Главред, фото oikoumene.org, Апостроф

24 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в первое и второе нахождение председателя Иоанна Предтечи.

Какой праздник 24 февраля

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Церковный праздник 24 февраля

24 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи.

После смерти Иоанна Крестителя его тело было похоронено в Севастии, а голова скрыта. Через годы голова была обнаружена благочестивым Иннокентием, но перед смертью он снова спрятал её. Впоследствии голова была найдена иноками, которые долго хранили её, пока не попалась в руки священника Евстафия, обвиненного в ереси. После его бегства голова была закопана и позднее найдена монахами, по указанию Иоанна Крестителя в видении. Это обретение стало праздноваться как Второе. Голова была перенесена в Константинополь. Иоанн Креститель прославляется как великий пророк и мученик, по словам самого Иисуса Христа.

Что нельзя делать 24 февраля

В этот день не рекомендуется брать в руки острые предметы, особенно ножи и ножницы, а также резать круглые продукты и пилить их. Традиционно считается неприемлемым подавать угощения на блюде, так как, согласно легенде, именно так была представлена голова Иоанна после его казни. Также следует воздержаться от употребления круглых красных продуктов, например, помидоров. Пение и танцы в этот праздник рассматриваются как неуместные. Не рекомендуется проводить генеральную уборку или ремонт, так как считается, что это может нарушить благополучие дома.

Именины 24 февраля

24 февраля День Ангела отмечают: Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитрий, Феодора.

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