Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

24 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобной Ксении Римской.
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Церковный праздник 24 января
24 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобной Ксении Римской.
Преподобная Ксения (V), родом из знатного римского сенаторского рода под именем Евсевия, выделялась своим стремлением к божественному с детства. Чтобы избежать предстоящего ей брака, она скрылась из родительского дома, отправившись в тайное путешествие на корабле с двумя преданными служанками. Случайно оказавшись в городе Миласса в Кесарии, она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея. Под вдохновением Божьего провидения она умоляла его принять ее и ее спутниц в обитель. Здесь она сменила свое имя на Ксению.
В Милассе святая Ксения приобрела землю, возвела храм в честь святого Стефана и основала женский монастырь. Епископ Милассы, Павел, посвятил ее в диаконисы за ее благочестивую жизнь. Святая оказывала помощь бедным, утешение скорбящим и наставничество грешникам. Она отличалась глубоким смирением, всегда считая себя хуже и грешнее других. В своих подвигах она руководствовалась советами преподобного Евфимия, палестинского подвижника.
Жизнь святой Ксении, пронизанная высокими нравственными принципами, привлекала многие души к пути спасения. В момент ее кончины, во время молитвы, Господь явил в небе над монастырем знамение в виде светлого венца с крестом, который сопровождал ее тело при выносе его к народу и продолжал сиять до момента погребения. Множество больных, прикасавшись к мощам святой, получили исцеление.
Что нельзя делать 24 января
Было запрещено шитье, прядение, вышивку и заниматься рукоделием. Рекомендовалось избегать завязывания узлов, так как это могло привести к смертельным последствиям.
В этот день неприемлемо стричь волосы или ногти.
Воздерживались от употребления браги и кваса во время праздника, поскольку считалось, что это может привести к неурожаю осенью.
Запрещается делиться своими снами в тот день.
Не рекомендуется перестилать постель в этот день из-за возможного риска заболевания.
Именины 24 января
24 января День Ангела отмечают: Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана
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