Церковный праздник 25 февраля: что запрещено в день памяти Алексея Чудотворца

В этот день запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.

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25 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти Алексея Чудотворца.

Какой праздник 25 февраля

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Церковный праздник 25 февраля

25 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти Алексея Чудотворца.

Чудотворец Алексей святой родился в боярской семье в Чернигове. С детства он проявлял большую религиозность и преданность Богу. После проговаривания голоса он решил уделить свою жизнь служению Церкви. Поступив в монастырь в Москве, он принял имя Алексей и прошел монашеский путь, посвятив себя молитве и покаянию. Его святость и добродетели были признаны и митрополитом Феогностом, который позже поставил его митрополитом Киева и всея Руси.

Святитель Алексий проявил великое милосердие и чудодейственную силу, исходя по просьбе великого князя, он успел смилостивиться над ослепшей царицей агарянского царя, даровав ей зрение. После этого он активно занялся строительством церквей и монастырей и прославился своим благочестием и чудесами. Закончив свою земную жизнь в старости, его мощи стали объектом поклонения и чудотворства.

Что нельзя делать 25 февраля

Запреты в этот день:

25 февраля запрещалось давать в долг деньги

Лучше не надевать старые вещи

Не рекомендуется планировать поездку

Желательно не думать в этот день плохо о других людях

После захода солнца 25 февраля нельзя ходить в гости

Не стоит начинать новое дело

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом.

Именины 25 февраля

25 февраля День Ангела отмечают: Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция.

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