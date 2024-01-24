Церковный праздник 25 января: не надевайте чужую одежду, чтобы избежать беды

25 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобной Ксении Римской.
Какой праздник 25 января
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Церковный праздник 25 января
25 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти святителя Григория Богослова.
Святой Григорий Богослов (326-389 гг.) был сыном выдающегося епископа Назианского Григория и женщины высоких нравственных правил, Нонны. Посвященный Богу еще до рождения, святитель получил прекрасное образование и близкую дружбу с св. Василием Великим. После крещения он долгое время уклонялся от общественных обязанностей, предпочитая молитву, чтение Библии и служение родителям.
Рукоположенный в пресвитеры своим отцом, он отказался от высокой должности протопресвитера, предпочитая служить своему родителю. Впоследствии, после посвящения в епископы, он остался в Назианзе, заботясь о церковной общине. Святитель Григорий противостоял арианскому владычеству в Константинополе, проповедуя и защищая православие в трудных условиях. После изгнания ариан из храмов столицы, он отказался от кафедры, предпочитая уединенную жизнь в родном селе.
Святой Григорий Богослов получил почетное имя Богослова и вселенского учителя за свои богословские творения. Его проповеди приводили тысячи людей к православию, и его мощи находятся в церкви Святого Григория в деревне Неа Карвали, близ города Кавалы в греческой провинции Македония.
Что нельзя делать 25 января
- Нельзя хвастаться.
- Нельзя заниматься экстремальным спортом.
- Нельзя убирать и стирать.
- Нельзя заниматься физическим трудом или ремеслом.
- Нельзя надевать чужую одежду.
Именины 25 января
25 января День Ангела отмечают: Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.
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