Церковный праздник 26 декабря: что нельзя делать в однин из самых важных дней - Собор Пресвятой Богородицы

В этот праздничный день верующие собираются в храмах для участия в богослужениях.

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Какой праздник 26 декабря / Коллаж Главред, фото Обозреватель, flickr (Praveen)

26 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать на Собор Пресвятой Богородицы и день памяти священномученика Евфимия.

Какой праздник 26 декабря

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Церковный праздник 26 декабря

26 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Этот день посвящен памяти великого события в истории христианства - Возвещения Архистратигом Гавриилом Пресвятой Деве Марии о ее Божественном материнстве.

В этот праздничный день верующие собираются в храмах для участия в богослужениях, в ходе которых поют хвалебные песни и слушают проповеди священников. Также традиционно устраиваются различные христианские мероприятия, выставки и концерты, посвященные Собору Пресвятой Богородицы.

На подготовительном этапе к празднику в храмах часто проходят специальные обряды, направленные на подчеркивание важности и особенности этого события для верующих. Празднование Собора Пресвятой Богородицы в Украине является одним из самых торжественных и важных событий в религиозном календаре.

Также в этот день в Украине отмечают день памяти священномученика Евфимия.

Преподобный Евфимий Великий был выдающимся духовным отцом и монахом, который жил в V веке на Святой Земле, в Палестине. Он считается одним из великих отцов монашества и основоположником монастырской традиции в этом регионе.

Преподобный Евфимий Великий стал известен своим строгим аскетизмом, глубокой молитвенной жизнью и борьбой с ересиями своего времени. Он основал монастырь в Юдеи, который быстро стал центром духовной жизни и обучения для многих монахов. Его учение о духовной бдительности и молитве оказало значительное влияние на монашество Восточной Церкви.

Преподобный Евфимий Великий также привлекал учеников, среди которых были будущие святые, такие как Преподобный Савва Святогорец.

Что нельзя делать 26 декабря

В старину в день Собора Пресвятой Богородицы соблюдались определенные ограничения. Например, в этот праздник не рекомендовалось заниматься тяжелым физическим трудом, а также выполнять такие заботы, как стирка, шитье, вязание и уборка.

Беременным женщинам в этот день следовало воздерживаться от работы. Считалось, что нарушение этого запрета со стороны женщины или ее мужа может повлечь за собой рождение ребенка с физическими недостатками.

Также в этот праздник не рекомендовалось проявлять негодование, злословить или желать зла другим. Покупка веревок в этот день считалась недопустимой, так как существовало поверье, что это может привести к несчастью. Также следовало избегать употребления пищи из треснутой или разбитой посуды, поскольку считалось, что это может отпугнуть удачу.

Именины 26 декабря

26 декабря День Ангела отмечают Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

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