УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Церковный праздник 26 января: почему в этот день нельзя убирать

Лидия Неплях
25 января 2024, 11:01
Запрещено вести ссоры, выражать злословия и ругаться, а также шить.
Какой сегодня день
Какой сегодня день / Коллаж Главред, фото ЕП, tatmitropolia

26 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

Какой праздник 26 января

Праздники в мире:

видео дня
  • Всемирный день экологического образования

Праздники в Украине:

  • Международный день таможенника
  • День работника контрольно-ревизионной службы

Церковный праздник 26 января

26 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.

Несмотря на их богатство и высокое положение в обществе, они отличались душевной простотой и добрым сердцем. С желанием обеспечить своих сыновей, Иоанна и Аркадия, более полным образованием, они отправили их в финикийский город Бейрут. Однако корабль, на котором путешествовали оба брата, потерпел крушение по воле Божьей. Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. Печалившись о разлучении, они посвятили свою жизнь Богу и приняли иночество.

Родители долго не получали известий о своих детях и даже считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, будучи старцем, сохранял твердую веру в Господа, утешал свою жену Марию, советуя не скорбеть и верить, что дети будут сохранены Богом. Через несколько лет супруги совершили паломничество по святым местам и встретили своих сыновей в Иерусалиме, где они подвизались в разных монастырях. Радующиеся родители благодарили Господа, провидчески соединившего всю семью.

Оставшуюся жизнь преподобные Ксенофонт и Мария посвятили служению Богу, приняв иночество. Преподобные Аркадий и Иоанн, прощаясь с родителями, ушли в пустыню, где после долгих подвигов прославились чудотворениями и прозорливостью. Преподобные старцы Ксенофонт и Мария, ведя жизнь молчания и строгого поста, также получили от Бога дар чудотворений.

Что нельзя делать 26 января

Не рекомендуется проводить уборку, особенно мыть пол – таким образом можно вымыть из дома счастье. Не стоит снимать обереги с шеи. Запрещено вести ссоры, выражать злословия и ругаться.

Именины 26 января

26 января День Ангела отмечают: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
календарь праздников
Реклама

Главное за день

"Ил ждет, это неизбежно": Кислица ответил Лаврову на его циничные заявления в ООН

"Ил ждет, это неизбежно": Кислица ответил Лаврову на его циничные заявления в ООН

11:15 Украина
На смену оттепели снова придут морозы: синоптик назвал дату

На смену оттепели снова придут морозы: синоптик назвал дату

10:21 Синоптик
ВСУ сдерживают наступление оккупантов на юге и востоке: Генштаб рассказал о тяжелых боях

ВСУ сдерживают наступление оккупантов на юге и востоке: Генштаб рассказал о тяжелых боях

08:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:17

Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - злые языки, Тельцам - конфликт, Близнецам - разочарование

11:51

Как стирать пуховик, чтобы пух не скомкался: способ, который сработает эффективно

11:44

СБУ мощно ударила по нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе - источники

11:41

Как исправить замок на молнии: мужчина показал трюк с зубочисткой

11:21

"На фото - я": муж-"волонтер" блогерши Пренткович ответил на хейт из-за отдыха на Мальдивах

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
11:16

Враг массово запускает "Шахеды": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов

11:15

"Ил ждет, это неизбежно": Кислица ответил Лаврову на его циничные заявления в ООН

11:01

Церковный праздник 26 января: почему в этот день нельзя убирать

10:43

"Чтобы у россиян не было резервов": эксперт раскрыл новые поставки оружия от Запада

Реклама
10:40

Как избавится от храпа: доктор Габорец назвал 5 обязательных шаговВидео

10:24

Трясется: на видео попал момент, как подкаблучник Джиган боится свою российскую жену

10:21

На смену оттепели снова придут морозы: синоптик назвал дату

09:36

Орбаша, напиши себе на лбу "я под турком"мнение

09:31

"Грузия и Молдова автоматически падут": Жданов назвал последствия проигрыша Украины

09:28

От "кварталовца" до седины на висках: как изменился Зеленский за 5 лет президентстваВидео

08:59

Часть переселенцев останется без выплат: как не потерять деньги

08:50

Украине грозят потери: президент Чехии сказал, когда Путин усилит давление на фронте

08:20

ВСУ сдерживают наступление оккупантов на юге и востоке: Генштаб рассказал о тяжелых боях

08:17

В Туапсе на нефтебазе вспыхнул мощный пожар: в РФ заявили об атаке дроновВидео

07:35

Падение Ил-76 под Белгородм: в ISW объяснили, как РФ использует катастрофу в свою пользу

Реклама
06:54

"Достанем врага там, где не ждет": Олещук сделал заявление на фоне падения Ил-76 в РФ

06:49

Падение самолета - провокация, виноват всегда агрессормнение

05:40

Пойдет ли Россия на применение "ядерки" по НАТО: Жданов дал однозначный ответ

04:45

Как почистить клавиатуру ноутбука: самый простой и безопасный способ

04:00

Жданов пояснил, в чем состоит коварный план Кремля насчет войны в Европе

03:15

Пропагандисты давятся от желчи: Панин снялся в свадебном платье и с макияжем

02:42

Умные дачники запасаются лотками из-под яиц еще с зимы: что с ними делают

02:05

Об этом молчат производители: повар показала, как хранить огурцы свежими неделямиВидео

01:35

Риск большой войны в Европе: Жданов оценил готовность Запада

00:24

Известный голливудский актер рассказал про опухоль, которая лишила его слуха

00:16

"Узнать будущее": как гадать на картах Таро для начинающих

24 января, среда
23:39

Звезда "Слуги народа" рассказала, как ее муж на фронте пропал на 17 дней

23:14

Британия хочет заставить Шольца передать Украине дальнобойные ракеты - СМИ

23:14

"Факты – это главное": Зеленский прокомментировал падение Ил-76 в России

22:58

"Станет демонстрацией силы": НАТО начало крупнейшие за 40 лет учения

22:52

РФ может подкинуть тела на место падения Ил-76: Ступак озвучил версию ситуации

22:41

Бывшая жена Узелкова впервые рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

22:19

Лавров "немедленно" созвал Совбез ООН из-за Ил-76, Франция вовремя "стопнула"

21:44

"Очень скучаю по легкости": певец-воин Козловский рассказал про службу в ВСУ

21:33

РФ готовит масштабный штурм Авдеевки: собрала около 40 тыс. резервов - Морозов

Реклама
21:31

Громкий взрыв и вспышка: в Одессе "Шахед" влетел в многоэтажкуВидео

20:58

У США больше нет денег для помощи Украине - Пентагон

20:52

"Перебить единственную дорогу": РФ готовится сбросить около 500 авиабомб на Авдеевку

20:49

Украина и ЕС работают над планом возвращения миллионов беженцев - Politico

20:30

Мобилизация в Украине: военная говорит о исчерпании добровольцев и "принуждении"

20:20

Это чекистская провокация, следы ведут на Лубянкумнение

19:57

"Это единственная надежда": Дуда и Шольц призвали Запад увеличить помощь Украине

19:23

Версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 рушится, как хрустальный замокмнение

19:13

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

19:10

Хюррем уже не та: Волочкова опозорилась новым "царственным" луком

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять