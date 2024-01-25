Церковный праздник 26 января: почему в этот день нельзя убирать

26 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.
Какой праздник 26 января
Праздники в мире:
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Праздники в Украине:
- Международный день таможенника
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Церковный праздник 26 января
26 января по новому церковному календарю в Украине отмечают деньпамяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия.
Несмотря на их богатство и высокое положение в обществе, они отличались душевной простотой и добрым сердцем. С желанием обеспечить своих сыновей, Иоанна и Аркадия, более полным образованием, они отправили их в финикийский город Бейрут. Однако корабль, на котором путешествовали оба брата, потерпел крушение по воле Божьей. Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. Печалившись о разлучении, они посвятили свою жизнь Богу и приняли иночество.
Родители долго не получали известий о своих детях и даже считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, будучи старцем, сохранял твердую веру в Господа, утешал свою жену Марию, советуя не скорбеть и верить, что дети будут сохранены Богом. Через несколько лет супруги совершили паломничество по святым местам и встретили своих сыновей в Иерусалиме, где они подвизались в разных монастырях. Радующиеся родители благодарили Господа, провидчески соединившего всю семью.
Оставшуюся жизнь преподобные Ксенофонт и Мария посвятили служению Богу, приняв иночество. Преподобные Аркадий и Иоанн, прощаясь с родителями, ушли в пустыню, где после долгих подвигов прославились чудотворениями и прозорливостью. Преподобные старцы Ксенофонт и Мария, ведя жизнь молчания и строгого поста, также получили от Бога дар чудотворений.
Что нельзя делать 26 января
Не рекомендуется проводить уборку, особенно мыть пол – таким образом можно вымыть из дома счастье. Не стоит снимать обереги с шеи. Запрещено вести ссоры, выражать злословия и ругаться.
Именины 26 января
26 января День Ангела отмечают: Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.
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