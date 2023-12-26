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Церковный праздник 27 декабря: почему не стоит выходить в этот день на улицу

Лидия Неплях
26 декабря 2023, 08:30
В этот день не стоит оставлять дома бардак, лучше убраться.
Какой праздник 27 декабря
Какой праздник 27 декабря / Коллаж Главред, фото Википедия, flickr (danna § curious tangles)

27 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать на преподобного Феодора Начертанного.

Какой праздник 27 декабря

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Церковный праздник 27 декабря

27 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают преподобного Феодора Начертанного, исповедника, первомученика апостола от 70-ти Стефана.

Преподобный Феодор и его брат, исповедник Феофан Начертанные, родились в Иерусалиме в семье христиан. Старший брат, Феодор, с детства избегал развлечений и предпочитал посещать церковные службы. Вместе с младшим братом, Феофаном, он был отдан на обучение пресвитеру в Лавре святого Саввы, где оба приняли иночество, а святой Феодор был возведен в сан пресвитера.

В период правления императора-иконоборца Льва 5 Армянина (813–820), они были посланы в Константинополь для защиты православия от иконоборческой ереси. В словесном состязании с Львом5 они отстояли иконопочитание, но были жестоко избиты и отправлены в заточение, где им была запрещена вся помощь.

При последующих императорах, Михаиле II (820–829) и особенно при иконоборце Феофиле (829–842), они были освобождены из ссылки, но отказались присоединиться к иконоборческой ереси и снова были изгнаны. После жестоких пыток, которые включали позорные надписи на их лицах, они были заточены в Апамее. Святой Феодор скончался около 840 года, а святой Феофан дожил до конца иконоборческой ереси, умерев в сане епископа Никейского.

Преподобный Феофан был автором многих сочинений в поддержку православия. Мощи преподобномученика Феодора были перенесены в Халкидон, где происходили исцеления

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя выходить из дома невымытым, а также оставлять дом в беспорядке, не рекомендуется. Также не рекомендуется вообще выходить на улицу. Считается, что в это время бродит всякое нечистое по земле.

Именины 27 декабря

27 декабря День Ангела отмечают Николай и Филимон.

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