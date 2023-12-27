Церковный праздник 28 декабря: почему не стоит тратить много денег на продукты

Именно в этот день не стоит готовить тесто и заниматься опарой.

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Какой праздник 28 декабря / Колаж Главред, фото Вікіпедія, flickr (cheriejoyful)

28 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти 20 000 мучеников.

Какой праздник 28 декабря

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Церковный праздник 28 декабря

28 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают память 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, апостола от 70-ти Никанора.

20 000 мучеников Никомидийских – это группа христианских святых, которые по преданию подверглись гонениям в Никомидии (ныне Изник, Турция) в период преследований христиан в Римской империи. Наиболее известное событие, связанное с этими мучениками, пришлось на правление императора Диоклетиана в начале IV века.

Во времена преследований христианства императором Диоклетианом в 303 году был издан указ, обязывающий христиан принести жертву языческим богам или столкнуться с наказанием. В этот период христиане испытывали множество мучений из-за своей веры.

20 000 мучеников Никомидийских, предположительно, стали жертвами этого преследования. Святые мученики из Никомидии почитаются христианами как образцы верности и стойкости в лице гонений за свою веру. Память им посвящена в православном и католическом христианстве, а их деяния признаются как акт преданности христианских идеалов в трудные и опасные времена.

Что нельзя делать 28 декабря

Нельзя:

белить печь;

готовить тесто или начинать заквашивание и опару;

производить расходы на деньги и продукты;

заниматься вязанием, шитьем, вышиванием;

долго оставлять окна и двери открытыми — это может привести к несчастью для себя и для дома;

выражать негативные эмоции, вступаться в конфликты.

Именины 28 декабря

28 декабря День Ангела отмечают: Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

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