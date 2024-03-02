Церковный праздник 3 марта: почему нельзя одалживать деньги и брать их взаймы

3 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 3 марта отмечают несколько праздников:
Всемирный день дикой природывидео дня
Всемирный день детского телевидения и радиовещания
Всемирный день писателя
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
3 марта почитают память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии Понтийской (Малая Азия) около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона с Василиском были друзьями.
После мученической смерти святого Феодора они находились в заключении и своей проповедью привели к христианской вере многих язычников, которые были с ними в темнице.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
ходить в лес
одалживать деньги и брать их взаймы
выносить мусор после заката солнца.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 3 марта празднуютАнна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
Вам может быть интересно:
- К чему падает ложка и чего стоит бояться: о чем говорит древняя примета
- К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета
- Если в доме появилась чужая вещь: что делать и как избежать беды