Церковный праздник 3 марта: почему нельзя одалживать деньги и брать их взаймы

Мы расскажем, какой праздник 3 марта и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 3 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

3 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 3 марта отмечают несколько праздников:

Всемирный день дикой природы видео дня

Всемирный день детского телевидения и радиовещания

Всемирный день писателя

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

3 марта почитают память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии Понтийской (Малая Азия) около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона с Василиском были друзьями.

После мученической смерти святого Феодора они находились в заключении и своей проповедью привели к христианской вере многих язычников, которые были с ними в темнице.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

ходить в лес

одалживать деньги и брать их взаймы

выносить мусор после заката солнца.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 3 марта празднуютАнна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

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