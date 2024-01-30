Церковный праздник 31 января: почему сегодня нельзя думать о плохом

Мы расскажем, какой праздник 31 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 31 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

31 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 31 января отмечают несколько праздников:

Всемирный день ювелира (Международный профессиональный праздник ювелиров) видео дня

День "с ног на голову" (посвящен времени, когда некоторые общественные правила переворачиваются с ног на голову, а ранее запретное становится общепринятой нормой)

Международный день фокусника

Церковный праздник завтра

31 января - святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Праздник святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна, а также мучениц Афанасии и ее дочерей Феодотии, Феоктисты и Евдоксии посвящен памяти христианских святых, преданно исповедавших свою веру и подвергшихся мучениям за нее. Этот день отмечается в память о стойкости и преданности вере этих святых, вдохновляя христиан верить и следовать примеру мучеников в своей жизни.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

нельзя смаковать плохие мысли – чтоб не притянуть в дом беду.

не принято ругаться и ссориться с кем-то – весь негатив к зачинщику вернется.

пить из чашек с трещинами – к бедности и неприятностям.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 31 января празднуют Иван, Михаил, Павел, Елена, Ксения, Мария, Максим, Марк, Оксана, Сергей.

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