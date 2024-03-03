Церковный праздник 4 марта: одно действие, которое может привести к несчастью

В этот день в мире празднуется 5 совершенно разных праздников.

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Церковный праздник 4 марта / Коллаж Главред, фото flickr (Teddy Mafia),

4 марта - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти преподобного Герасима Иорданского.

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Церковный праздник 4 марта

4 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Герасима Иорданского.

Преподобный Герасим родился в Ликии, Малая Азия. Ещё с детства он отличался благочестием. Вступив в монашество, он ушел в пустыню Фиваидской в Египте. Примерно в 450 году он прибыл в Палестину и основал монастырь на берегу Иордана.

В какой-то момент святой подвергся соблазну еретиков, признававших в Иисусе Христе лишь Божественное естество, таких как Евтихий и Диоскор. Однако блаженный Евфимий Великий помог ему вернуться к православной вере.

В своем монастыре святой ввел строгие правила. Пять дней в неделю монахи проводили в уединении, занимаясь рукоделием и молитвой, не употребляя вареную пищу и даже не разжигая огня, а питаясь лишь сухим хлебом, корнями и водой. В субботу и воскресенье все собирались в монастыре на Божественной литургии и причащались Святым Христовым Таинствам. После полудня они возвращались в свои уединенные келлии с запасом хлеба, корней, воды и ветвей финиковой пальмы для плетения корзин. Двери келлий не запиралась, чтобы каждый желающий мог войти, отдохнуть или взять необходимое.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Сам преподобный был выдающимся образцом подвижничества. Во время Великого поста он не ел ничего до Пасхи, когда причащался Святых Таинств. В течение всего поста он отправлялся в пустыню, беря с собой своего ученика, блаженного Кириака, которого ему поручил блаженный Евфимий Великий.

При смерти святого Евфимия Великого преподобному Герасиму было явлено, как душу усопшего взносили на небо Ангелы. Взяв с собой Кириака, преподобный тотчас отправился в монастырь святого Евфимия и погреб тело там.

Преподобный Герасим скончался мирно, оплакиваемый братством и учениками. Во время его жизни ему помогал лев, который после смерти старца умер на его могиле и был похоронен рядом с ним. Поэтому на иконах преподобного изображают с львом у его ног.

Что нельзя делать 4 марта

Не следует делать крупные покупки, потому что они не приносят счастья. Не рекомендуется хранить в доме сломанные или старые предметы. В этот день не рекомендуется проводить какие-либо медицинские операции.

Именины 4 марта

4 марта День Ангела отмечают: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

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