Церковный праздник 4 января: не ходите босиком по дому

Завтра, 4 января, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 4 января отмечают несколько праздников:
День хит-парадавидео дня
День поп-музыки
День фундука
День мелочей
Церковный праздник завтра
4 января церковь чтит память 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена. Собор святых семидесяти апостолов был установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их. Они были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей Вселенной.
Большинство имен апостолов от семидесяти отсутствуют в Новом Завете и известны из Священного Предания. Исключение составляют имена первых семи дьяконов, избранных двенадцатью апостолами, и имена апостолов от семидесяти, указанные в апостольских посланиях. Однако нигде они прямо не называются апостолами.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
Девушкам не следует прокалывать уши – долго заживать будут.
ходить босиком по дому – это к бедности.
вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 4 января празднуют Анастасия, Дмитрий, Ираклий и Федор.
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