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Церковный праздник 4 января: не ходите босиком по дому

Сергей Кущ
3 января 2024, 09:25
Мы расскажем, какой праздник 4 января и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 4 января
Церковный праздник 4 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 4 января, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 4 января отмечают несколько праздников:

  • День хит-парада

    видео дня

  • День поп-музыки

  • День фундука

  • День мелочей

Церковный праздник завтра

4 января церковь чтит память 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена. Собор святых семидесяти апостолов был установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их. Они были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей Вселенной.

Большинство имен апостолов от семидесяти отсутствуют в Новом Завете и известны из Священного Предания. Исключение составляют имена первых семи дьяконов, избранных двенадцатью апостолами, и имена апостолов от семидесяти, указанные в апостольских посланиях. Однако нигде они прямо не называются апостолами.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • Девушкам не следует прокалывать уши – долго заживать будут.

  • ходить босиком по дому – это к бедности.

  • вязать, чтобы никто из членов семьи не сел в тюрьму.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 4 января празднуют Анастасия, Дмитрий, Ираклий и Федор.

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