Церковный праздник 8 января: почему на преподобного Эмилиана нельзя много есть

Важно не выходить из дома после наступления темноты в этот день.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-8-yanvarya-pochemu-na-prepodobnogo-emiliana-nelzya-mnogo-est-10531286.html Ссылка скопирована

Какой праздник 8 января / Коллаж Главред, фото azbyka, freepik

8 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в деньпамяти преподобного Эмилиана.

Какой праздник 8 января

Праздники в мире:

видео дня

День обращения Земли

Праздники в Украине:

День повитух

Церковный праздник 8 января

8 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Эмилиана.

Преподобный Викторин, родом из Рима, провел большую часть своей жизни в греховной деятельности. Однако, дожив до старости, он осознал свои ошибки и принял решение изменить свою жизнь. Вступив в монастырь под именем Емилиан, он после этого посвятил свои дни служению Богу, впечатляя братию своим покорным послушанием и строгим постом.

Монахи стали замечать, что по ночам Емилиан тайно направляется к пещере, расположенной поблизости от монастыря. Один из игуменов последил за ним и обнаружил преподобного Емилиана в пещере, молящегося с сокрушенными слезами и освещенного светом, не земного происхождения. Тогда раздался голос свыше: "Емилиан, твои грехи прощены".

Глубоко взволнованный этим явлением, игумен пригласил старца рассказать братии свою историю после утренней службы. Преподобный поделился своим переживанием о великом милосердии Божием, и игумен объяснил братии: "Господь мог простить его грехи даже в молчании, но Он явил Свою милость через свет и голос, чтобы мы все могли видеть Его доброту и милосердие к искренне раскаивающимся грешникам".

Преподобный Емилиан прожил оставшуюся часть своей жизни в духовной радости и ушел ко Господу с миром.

Что нельзя делать 8 января

Не рекомендуется употреблять больше пищи, чем необходимо, и избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков. Важно не выходить из дома после наступления темноты. Также следует избегать пролеживания в постели и воздерживаться от лени.

Именины 8 января

8 января День Ангела отмечают: Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.