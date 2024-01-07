Церковный праздник 8 января: почему на преподобного Эмилиана нельзя много есть

8 января - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в деньпамяти преподобного Эмилиана.
Какой праздник 8 января
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- День повитух
Церковный праздник 8 января
8 января по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти преподобного Эмилиана.
Преподобный Викторин, родом из Рима, провел большую часть своей жизни в греховной деятельности. Однако, дожив до старости, он осознал свои ошибки и принял решение изменить свою жизнь. Вступив в монастырь под именем Емилиан, он после этого посвятил свои дни служению Богу, впечатляя братию своим покорным послушанием и строгим постом.
Монахи стали замечать, что по ночам Емилиан тайно направляется к пещере, расположенной поблизости от монастыря. Один из игуменов последил за ним и обнаружил преподобного Емилиана в пещере, молящегося с сокрушенными слезами и освещенного светом, не земного происхождения. Тогда раздался голос свыше: "Емилиан, твои грехи прощены".
Глубоко взволнованный этим явлением, игумен пригласил старца рассказать братии свою историю после утренней службы. Преподобный поделился своим переживанием о великом милосердии Божием, и игумен объяснил братии: "Господь мог простить его грехи даже в молчании, но Он явил Свою милость через свет и голос, чтобы мы все могли видеть Его доброту и милосердие к искренне раскаивающимся грешникам".
Преподобный Емилиан прожил оставшуюся часть своей жизни в духовной радости и ушел ко Господу с миром.
Что нельзя делать 8 января
Не рекомендуется употреблять больше пищи, чем необходимо, и избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков. Важно не выходить из дома после наступления темноты. Также следует избегать пролеживания в постели и воздерживаться от лени.
Именины 8 января
8 января День Ангела отмечают: Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.
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