Церковный праздник и день ангела 20 декабря: кого нужно поздравить в этот день

Мы расскажем, какой праздник 20 декабря и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник и день ангела 20 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 20 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 20 декабря отмечают несколько праздников:

Международный день солидарности людей видео дня

День радостной песни

Церковный праздник завтра

20 декабря церковь чтит память святого священномученика Игнатия Богоносца. Святой Игнатий Богоносец обладает особенным значением для нас, поскольку он тесно общался с апостолами, лично воспринимал христианское учение от них и стал свидетелем распространения и развития ранних христианских общин. В своих семи письмах он передал нам образ апостольской эпохи.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

Не стоит пускать в свой дом незнакомцев.

Нельзя тяжело работать.

Запрещено давать и брать взаймы.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 20 декабря празднуют Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.

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