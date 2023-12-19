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Церковный праздник и день ангела 20 декабря: кого нужно поздравить в этот день

Сергей Кущ
19 декабря 2023, 09:58
Мы расскажем, какой праздник 20 декабря и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник и день ангела 20 декабря
Церковный праздник и день ангела 20 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 20 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 20 декабря отмечают несколько праздников:

  • Международный день солидарности людей

    видео дня

  • День радостной песни

Церковный праздник завтра

20 декабря церковь чтит память святого священномученика Игнатия Богоносца. Святой Игнатий Богоносец обладает особенным значением для нас, поскольку он тесно общался с апостолами, лично воспринимал христианское учение от них и стал свидетелем распространения и развития ранних христианских общин. В своих семи письмах он передал нам образ апостольской эпохи.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

  • Не стоит пускать в свой дом незнакомцев.

  • Нельзя тяжело работать.

  • Запрещено давать и брать взаймы.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 20 декабря празднуют Лев, Антон, Григорий, Иван, Игнатий, Михаил, Павел.

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