Чем опасно дежавю: магия ясновидения или проблемы с головой

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему возникает чувство дежавю? Сегодня мы расскажем природу этого чувства.

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Чем опасно дежавю / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм photo_persik, pexels

Этот невероятный момент, когда тебе вдруг кажется, что ты уже был в этом месте в это время и знаешь всё, что сейчас будет происходить. Всегда появляется ощущение магии и сверхестественных способностей. Чаще всего это чувство называют термином "дежавю". Мы расскажем, что означает, если видишь дежавю.

Почему возникает чувство дежавю

Если вы когда-нибудь задумывались, как объяснить эффект дежавю, то придется попрощаться с мыслями об экстрасенсорных способностях и магии. Эффект дежавю, на самом деле, просто объясняется процессами в мозге человека.

В момент ощущения дежавю происходит конфликт, а точнее ошибка мозга. Он моментально перестраивает кратковременную память в долговременную и из-за этого дает моменту, который вы только что увидели (если говорить простыми словами) вкус прошлого. Вам кажется, будто это уже было и было давно, хотя на самом деле, вы видели этот момент всего секунду назад.

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Чем опасно дежавю

Момент, когда вам кажется, что подобное событие с теми же фактами вы уже переживали - нормальный и случается с каждым периодически. Однако есть важное условие, о котором стоит помнить. Эффект дежавю не должен случаться с вами постоянно. Если вы регулярно проживаете настоящее, как воспоминания о прошлом - стоит обратиться к врачу. Это свидетельствует о нарушениях.

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