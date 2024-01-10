Чем почистить зеркала, чтобы блестели: очень простой, но эффективный способ

Если у вас разводы на зеркале не отмываются, попробуйте простой способ с перекисью водорода и обычной водой в пульверизаторе, которые нужно смешать.

https://glavred.info/life/chem-pochistit-zerkala-chtoby-blesteli-ochen-prostoy-no-effektivnyy-sposob-10532117.html Ссылка скопирована

Как убрать разводы с зеркала и отмыть его до блеска / Скриншот YouTube

Многим хозяйкам хорошо известно, что помыть зеркала так, чтобы не было разводов, крайне непросто. Бывает, даже специальные средства не помогают отмыть их таким образом, чтобы не было следов. В такой ситуации возникает вопрос, чем почистить зеркало в домашних условиях и без использования бытовой химии. Мы расскажем, как это сделать достаточно быстро и легко.

Чем помыть зеркала без разводов в домашних условиях

Чтобы помыть дома зеркала без разводов, не нужно бежать в магазины бытовой химии за дорогими средствами. Они не всегда бывают эффективными, даже несмотря на высокую цену. Достаточно быстро сбегать в аптеку и купить перекись водорода.

Приготовьте раствор для мытья зеркала

Берем пульверизитор, наливаем туда воду и перекись водорода. Пропорция должна составлять примерно 1:1. Раствор готов и его можно использовать.

видео дня

Вытрите зеркала полотенцем

После этого берем и брызгаем раствор на зеркало и вытираем старой газетой или бумажными полотенцами. Лучше, чтобы это были полотенца, бумага, а не тканевые тряпки.

В итоге вы отмоете зеркала до блеска, никаких разводов не будет. Такой способ можно использовать и для мытья окон.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.