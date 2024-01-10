Чем почистить зеркала, чтобы блестели: очень простой, но эффективный способ

Многим хозяйкам хорошо известно, что помыть зеркала так, чтобы не было разводов, крайне непросто. Бывает, даже специальные средства не помогают отмыть их таким образом, чтобы не было следов. В такой ситуации возникает вопрос, чем почистить зеркало в домашних условиях и без использования бытовой химии. Мы расскажем, как это сделать достаточно быстро и легко.
Чем помыть зеркала без разводов в домашних условиях
Чтобы помыть дома зеркала без разводов, не нужно бежать в магазины бытовой химии за дорогими средствами. Они не всегда бывают эффективными, даже несмотря на высокую цену. Достаточно быстро сбегать в аптеку и купить перекись водорода.
Приготовьте раствор для мытья зеркала
Берем пульверизитор, наливаем туда воду и перекись водорода. Пропорция должна составлять примерно 1:1. Раствор готов и его можно использовать.
Вытрите зеркала полотенцем
После этого берем и брызгаем раствор на зеркало и вытираем старой газетой или бумажными полотенцами. Лучше, чтобы это были полотенца, бумага, а не тканевые тряпки.
В итоге вы отмоете зеркала до блеска, никаких разводов не будет. Такой способ можно использовать и для мытья окон.
Другие новости:
- Как сделать, чтобы сковорода не пригорала: женщина показала бабушкин способ
- Почему сковорода пригорает и как это исправить: поможет обычная соль
- Как очистить чугунную сковороду от ржавчины: давно забытый, но хороший способ