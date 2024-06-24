Чем вывести пятно от кофе: средство за копейки с эффектом на миллион

Утренний кофе часто заканчивается коварными пятнами на одежде, но есть средство, выводящее пятна от кофе с легкостью и без удара по карману.

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Чем вывести пятна от кофе на белой одежде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пятна от кофе очень коварны, ведь отчистить их обычной водой за несколько секунд невозможно. Однако опытные хозяйки знают, чем вывести пятна от кофе даже на белой одежде.

Украинская блогер Елена Лузан поделилась в TikTok лайфхаком, как вывести пятна от кофе и других веществ, которые пропитываются в ткани. По ее словам, чтобы вывести свежее пятно от кофе на ткани, достаточно засыпать его содой.

Другие хозяйки дополнительно советуют оставить соду на пятне по крайней мере на час времени, после чего ткань нужно тщательно промыть и забросить одежду в стиральную машинку.

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Смотрите видео, чем отчистить пятна от кофе и других загрязнений в домашних условиях:

Как удалить старое пятно от кофе

Если у вас есть вещь со старым пятном от кофе - это тоже не повод сразу нести одежду на помойку и расстраиваться. Вам нужно взять в равных пропорциях нашатырный спирт, глицерин и воду. Смешайте все ингредиенты до однородности и нанесите на пятно. Так одежду стоит оставить на сутки, после чего постирать в мыльной воде.

Чем вывести пятна от кофе на белой одежде

Иногда лайфхак с содой хуже срабатывает на белой одежде. В таком случае нужно смешать соду с уксусом в равных пропорциях, чтобы образовалась пастообразная смесь. Протрите ею загрязненное место и через несколько часов промойте одежду холодной водой.

Как удалить пятна от кофе с джинсов

Пятна от кофе на белой одежде еще могут "показаться цветочками" по сравнению с загрязнениями на джинсах. Но и на этот случай есть способ, как очистить брюки. В таком случае в ход идет глицерин. Его нужно нанести на пятно и оставить на 20-30 минут, после чего забросить джинсы в стиральную машину.

Как удалить пятна от шоколада, кофе или какао с одежды

Кроме пятен от кофе, достаточно коварными являются загрязнения от шоколада и какао. На светлых шерстяных или шелковых тканях их также можно вывести глицерином. Но его нужно подогреть до 35 градусов и смоченной ватой протереть пятно. Через 10-15 минут промыть все водой. Пятна на льняной или хлопчатобумажной ткани легко удалить кипячением. Сначала намыльте ткань, а затем кипятите до исчезновения загрязнений.

Кто такая Елена Лузан? Елена Лузан - украинская TikTok-блогер, которая делится действенными лайфхаками по уборке, уходу за домом и внешностью и рецептами. На ее страницу подписаны почти 130 тысяч пользователей, а видео набирают по несколько десятков тысяч просмотров.

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