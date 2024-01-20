Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

Супы составляют значительную часть от рациона украинцев. Однако что будет с вашим организмом, если полностью отказаться от употребления этого типа блюд.

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Что будет, если перестать есть супы - полезно ли есть супы / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Супы могут иметь как положительное, так и негативное влияние на здоровье, в зависимости от их состава и способа приготовления. Преимущества употребления супов заключаются в их способности обеспечивать организм важными питательными веществами, такими как белки, витамины и минералы. Но что будет, если полностью отказаться от употребления супов? Ответ дал тренер Юрий Попко в Instagram.

Полезны ли супы

"Люди, которые жили в советские времена, помнят, что на обед было принято есть первое блюдо и гарнир. Мамы говорят, что так называемое первое блюдо надо есть, чтобы не разболелся живот, или если не съешь суп, то заболеешь гастритом", - отмечает он.

Он добавил, что в состав классического куриного супа входят картофель, гречка, бедра, капуста, горошек, вода и специи. Оказывается, все эти продукты можно есть без варки вместе. Объем блюда увеличивается благодаря наличию воды, а вот калорийность - нет, поскольку вода не содержит калорий.

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Тренер делает вывод, что суп не имеет дополнительных целебных свойств кроме того, что куриный суп может содержать коллаген, который полезен для суставов и кожи, а также электролиты, которые помогают удерживать водный баланс организма. Коллаген образуется если вываривать кости для бульона в течение 48 часов.

Он добавляет, что нет разницы, как вы едите эти продукты - сырыми, приготовленными другим способом или сваренными в виде супа.

"Но большой плюс супа - это увеличение объема блюда. Желудок быстро наполняется и растягивается, появляется ощущение сытости. Оказывается, мы потребляем меньше калорий, а ощущение сытости достигаем благодаря массе пищи", - говорит тренер.

Итак, если вы худеете, суп - это здоровое блюдо, которое помогает потреблять меньше калорий. Единственный недостаток - эти блюда содержат много ингредиентов, поэтому трудно быть привередливым количество калорий

"Если подытожить, то ешьте суп, если хотите. В случае, если вы не хотите вообще употреблять супы - ничего страшного не произойдет", - сказал Попко.

Кому нельзя есть супы

Суп может быть и вредным для человека. К примеру, жирные бульоны из темного мяса плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, поэтому они крайне противопоказаны людям, которые имеют проблемы с сердцем.

Людям с определенными пищевыми аллергиями или индивидуальной непереносимостью определенных продуктов, которые могут содержаться в супах, следует избегать этих блюд или выбирать альтернативы без соответствующих составляющих.

В случае плохого состояния здоровья, например, при заболеваниях пищеварительного тракта, некоторые супы могут быть тяжелыми для переваривания или даже раздражать пищеварительную систему.

Людям с определенными диетологическими ограничениями, таким как диеты с ограничением жидкости или определенных продуктов, может быть рекомендация избегать потребления супов, которые не соответствуют их диетологическим потребностям.

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