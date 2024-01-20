УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

Юрий Берендий
20 января 2024, 03:05
Супы составляют значительную часть от рациона украинцев. Однако что будет с вашим организмом, если полностью отказаться от употребления этого типа блюд.
Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта
Что будет, если перестать есть супы - полезно ли есть супы / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Супы могут иметь как положительное, так и негативное влияние на здоровье, в зависимости от их состава и способа приготовления. Преимущества употребления супов заключаются в их способности обеспечивать организм важными питательными веществами, такими как белки, витамины и минералы. Но что будет, если полностью отказаться от употребления супов? Ответ дал тренер Юрий Попко в Instagram.

Полезны ли супы

"Люди, которые жили в советские времена, помнят, что на обед было принято есть первое блюдо и гарнир. Мамы говорят, что так называемое первое блюдо надо есть, чтобы не разболелся живот, или если не съешь суп, то заболеешь гастритом", - отмечает он.

Он добавил, что в состав классического куриного супа входят картофель, гречка, бедра, капуста, горошек, вода и специи. Оказывается, все эти продукты можно есть без варки вместе. Объем блюда увеличивается благодаря наличию воды, а вот калорийность - нет, поскольку вода не содержит калорий.

видео дня

Тренер делает вывод, что суп не имеет дополнительных целебных свойств кроме того, что куриный суп может содержать коллаген, который полезен для суставов и кожи, а также электролиты, которые помогают удерживать водный баланс организма. Коллаген образуется если вываривать кости для бульона в течение 48 часов.

Он добавляет, что нет разницы, как вы едите эти продукты - сырыми, приготовленными другим способом или сваренными в виде супа.

"Но большой плюс супа - это увеличение объема блюда. Желудок быстро наполняется и растягивается, появляется ощущение сытости. Оказывается, мы потребляем меньше калорий, а ощущение сытости достигаем благодаря массе пищи", - говорит тренер.

Итак, если вы худеете, суп - это здоровое блюдо, которое помогает потреблять меньше калорий. Единственный недостаток - эти блюда содержат много ингредиентов, поэтому трудно быть привередливым количество калорий

"Если подытожить, то ешьте суп, если хотите. В случае, если вы не хотите вообще употреблять супы - ничего страшного не произойдет", - сказал Попко.

Кому нельзя есть супы

Суп может быть и вредным для человека. К примеру, жирные бульоны из темного мяса плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, поэтому они крайне противопоказаны людям, которые имеют проблемы с сердцем.

Людям с определенными пищевыми аллергиями или индивидуальной непереносимостью определенных продуктов, которые могут содержаться в супах, следует избегать этих блюд или выбирать альтернативы без соответствующих составляющих.

В случае плохого состояния здоровья, например, при заболеваниях пищеварительного тракта, некоторые супы могут быть тяжелыми для переваривания или даже раздражать пищеварительную систему.

Людям с определенными диетологическими ограничениями, таким как диеты с ограничением жидкости или определенных продуктов, может быть рекомендация избегать потребления супов, которые не соответствуют их диетологическим потребностям.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
суп вредная еда
Реклама

Главное за день

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

02:18 Украина
"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

23:13 Украина
Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:16 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

03:45

Как избавиться от неприятного запаха и шерсти домашних животных: эффективные советы

03:05

Что будет с организмом, если перестать есть супы: окончательный ответ эксперта

02:18

Новая атака РФ на Харьков: Маломуж оценил угрозу

01:30

"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

19 января, пятница
23:50

Зеленский пригласил Трампа в Киев, но при одном условии: детали

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
23:32

Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

23:13

"Авдеевка - огромная страшная мясорубка": Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

22:40

"Евровидение-2024": финалиста Нацотбора Yaktak подозревают в плагиате

22:20

"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

Реклама
22:17

Финляндия Путина не боится: в Хельсинки оценили угрозу нападения России

22:16

Врезал 5-бальный шторм: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

22:08

"Мы готовы": генерал Маломуж назвал максимум в продвижении россиян на Харьковщине

21:51

Как выбрать махровое полотенце: 8 основных параметров, чтобы найти идеальный вариант

21:39

"Крым станет ловушкой": генерал анонсировал успех ВСУ на юге

21:19

Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги

20:36

Наступление ВСУ на Мелитополь минимум через два года: в CNN сделали прогноз

20:29

Почему капает кран: как определить и исправить распространенную проблему

20:18

Сам держал позиции: раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбратьсяВидео

19:41

"Не хотят идти в атаку": россияне не могут вести масштабные атаки в Украине - разведка Эстонии

19:37

Видимость будет очень плохая: в каких областях будет наихудшая погода

Реклама
19:30

Материал Bild – базовый сценарий агрессии РФ против НАТО, но есть еще один – СМИ

19:28

Порядка 70% проектов фонда Favbet Foundation направлены на помощь ВСУ новости компании

19:25

Лунный календарь 20 января 2024 года: за что вы можете быть наказаны

19:10

Россия по всему миру ищет оружие для войны в Украинемнение

18:55

Пятен не будет никогда: эксперты рассказали, как уничтожить налет на унитазе

18:32

"Путин хочет стереть Украину": РФ перед выборами усилит агрессию - спикер ЕС

18:32

Лежал в снегу возле оккупантов: раненого военного чудом спасли с помощью дрона

18:26

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет: CNN раскрыло прогнозы США

18:09

Заменят витамины: какие продукты очень полезны для беременныхВидео

18:07

Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

17:59

На это способны единицы: лишь настоящий детектив сможет найти щенка за 13 секунд

17:49

Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

17:24

Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

17:23

Нельзя допустить возобновления на должностях чиновников с гражданством РФ - эксперт

17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

16:33

На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

16:29

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

Реклама
16:28

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:18

Это делает вас старше на 10 лет: парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки

16:05

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

15:51

РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных: Наев раскрыл риски

15:43

Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

15:25

Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

15:12

Только самые внимательные найдут подарок за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:58

Предательница Анна Asti сбежала из России

14:45

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях: в FT узнали детали

14:39

Очень нужно в войсках: в Минобороны назвали, чем срочно необходимо усилить ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подругеЦерковные праздники 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять