Что подарить парню на День святого Валентина: интересные и креативные идеи

Уже совсем скоро один из самых романтичных дней в году - День влюбленных.

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Подарок на День святого Валентина / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что можно подарить на 14 февраля любимому человеку

Что не стоит дарить

Поскольку День Святого Валентина не за горами, уже пора подумать о подарках для своего самого близкого человека.

Главред нашел несколько идей подарков, которые помогут вам выбрать, что подарить парню на 14 февраля.

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Что подарить мужчине на 14 февраля

Поиск идеального подарка - это всегда сложная задача. Хотя цветы и открытки могут казаться отличным вариантом, но со временем они опадают или рвутся, поэтому лучше найти что-то, что он будет использовать или хранить при себе всю жизнь, будь то подарок или милое воспоминание.

Идеи подарка на День святого Валентина:

Ювелирные изделия на заказ. Если ваш парень обожает серебряные цепочки и браслеты на шею, удивите его персонализированным украшением с выгравированными инициалами, важной датой или особым сообщением. Такие индивидуальные подарки отличаются своей продуманностью. Это вневременной выбор, который ваш парень будет ценить всю жизнь! Независимо от того, подарите вы ему цепочку или браслет, он всегда будет напоминать ему о вас, когда будет носить его.

Если ваш парень обожает серебряные цепочки и браслеты на шею, удивите его персонализированным украшением с выгравированными инициалами, важной датой или особым сообщением. Такие индивидуальные подарки отличаются своей продуманностью. Это вневременной выбор, который ваш парень будет ценить всю жизнь! Независимо от того, подарите вы ему цепочку или браслет, он всегда будет напоминать ему о вас, когда будет носить его. Эмоции. Сюрпризы не всегда означают материальные вещи. Это также может быть опыт, которым вы наслаждаетесь вместе. Билеты на его любимый концерт, мастер-класс по гончарству, поездка на выходные или веселое развлечение, которое вы, возможно, впервые попробуете сделать вместе, - все это создает воспоминания, которые остаются на всю жизнь и укрепляют вашу связь.

Сюрпризы не всегда означают материальные вещи. Это также может быть опыт, которым вы наслаждаетесь вместе. Билеты на его любимый концерт, мастер-класс по гончарству, поездка на выходные или веселое развлечение, которое вы, возможно, впервые попробуете сделать вместе, - все это создает воспоминания, которые остаются на всю жизнь и укрепляют вашу связь. Фотоколлаж в рамке с милыми сообщениями. Соберите все вырезанные фотографии, разместите их в творческой манере и запишите каждое чувство, в котором вы еще не признались своему любимому. Оформите его в красивую рамку, и он сохранит его на всю жизнь.

Соберите все вырезанные фотографии, разместите их в творческой манере и запишите каждое чувство, в котором вы еще не признались своему любимому. Оформите его в красивую рамку, и он сохранит его на всю жизнь. Электронная книжка. Для любителей литературы электронная книжка станет отличным подарком. Она легкая, удобная и позволяет хранить сотни книг. Читать любимые произведения можно где угодно - дома, в дороге или даже в путешествии.

Для любителей литературы электронная книжка станет отличным подарком. Она легкая, удобная и позволяет хранить сотни книг. Читать любимые произведения можно где угодно - дома, в дороге или даже в путешествии. Настольная игра. Для уютных вечеров дома выберите интересную настольную игру. Это может быть классика, как "Монополия", или что-то более оригинальное. Веселая игра поможет укрепить связь между вами и создать новые общие воспоминания.

Кошелек с гравировкой. Практичный и стильный подарок, который всегда под рукой. Добавьте особенности, заказав гравировку с инициалами или датой. Кроме этого, качественный кошелек будет служить долгие годы и станет символом вашего внимания.

Практичный и стильный подарок, который всегда под рукой. Добавьте особенности, заказав гравировку с инициалами или датой. Кроме этого, качественный кошелек будет служить долгие годы и станет символом вашего внимания. Теплый халат или плед. Для уюта дома подарите мягкий халат или плед. Это идеальный подарок для холодных зимних вечеров. Он окутает теплом и напомнит о вашей заботе даже на расстоянии. А стильный дизайн сделает его любимым элементом домашнего гардероба.

Для уюта дома подарите мягкий халат или плед. Это идеальный подарок для холодных зимних вечеров. Он окутает теплом и напомнит о вашей заботе даже на расстоянии. А стильный дизайн сделает его любимым элементом домашнего гардероба. Портативное зарядное устройство. Для тех, кто постоянно в дороге, портативный power bank станет незаменимым помощником. Он позволит оставаться на связи даже в самых дальних поездках или во время активного дня.

Для тех, кто постоянно в дороге, портативный power bank станет незаменимым помощником. Он позволит оставаться на связи даже в самых дальних поездках или во время активного дня. Совместная фотосессия. Организуйте романтическую фотосессию, которая оставит незабываемые воспоминания. Это будет отличный подарок для обоих. К тому же вы сможете создать прекрасные кадры, которые украсят ваш дом.

Организуйте романтическую фотосессию, которая оставит незабываемые воспоминания. Это будет отличный подарок для обоих. К тому же вы сможете создать прекрасные кадры, которые украсят ваш дом. Игровая консоль или аксессуары. Геймеры особенно обрадуются новым консолям, мышам или клавиатурам. Это будет настоящий сюрприз. Он позволит мужчине наслаждаться любимыми играми еще больше.

Что нельзя дарить парню на 14 февраля

Конкретных запретов, конечно, что нет. У каждого человека есть свои вкусы и предпочтения. Однако эксперты советуют избегать наборов для бритья и гигиены, инструментов или сувениров. Обычно эти вещи не ощущаются как подарок, потому что их можно купить в любой день.

Вещи, которые нельзя дарить / Инфографика: Главред

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Что известно о Дне святого Валентина? День святого Валентина (Валентинов день, День влюбленных) - ежегодный праздник, который отмечают 14 февраля. Название происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии Католическая церковь. Во всем мире существуют особые традиционные подарки в этот день. Например, во Франции это ювелирные украшения, в Японии - кондитерские изделия определенной компании-производителя, а в Дании - засушенные цветы, пишет Википедия.

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